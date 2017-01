Voraussetzungen fürs schnelle Internet

Über den Aufbau der Infrastruktur mit Glasfasern informieren Mitarbeiter von der Badenova im Gemeinderat Lottstetten.

Lottstetten (rkr) Bei der Erschliessung von Gemeinden mit schnellem Internet spielen Glasfaserkabel in der Breitbandinfrastruktur eine zunehmend grosse Rolle. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates wurde der Masterplan zum FTTB (Fibre to the building ) – Ausbau vorgestellt. Von der Badenova waren Michael Hin und Sven Ernst, von der RegioData Gmbh, Thomas Stritt anwesend, um den Räten die Planung zu erläutern.

Michael Hin betonte, dass der Aufbau der Infrastruktur mit Glasfaser eine Voraussetzung für schnelles Internet sei. In die Planung aufgenommen wurden Lottstetten, Balmerstrasse, Nacker Mühle und Nack. Von einem landkreisweiten Hauptstrang, dem sogenannten Backbone ausgehend, würde die Gemeinde an das Glasfasernetz angeschlossen. Die Standorte für die Hauptverteiler, die PoP Stationen (point of presence), von wo die Glasfaserleitungen dann schlussendlich bis in die Strassen und zu den Häusern verlegt werden, könnten beim Rathaus, der Gemeindehalle oder der Grünfläche Kreuzung Hauptstrasse sein.

Anhand eines „Mengengerüsts“ wurden die zu erwartenden Kosten aufgestellt. Hin betonte jedoch, dass es sich bei diesen Bruttokosten um Empfehlungen der Hersteller und somit um Erfahrungswerte handle. Die tatsächlichen Kosten könnten erst mit der Vorkalkulation der Ausführungsplanung und Ausschreibung ermittelt werden. In das Mengengerüst wurden Hausanschlüsse mit 804 Gebäuden, 1100 Wohnungs- und 147 Geschäftseinheiten, Trassenwege, 13 Schächte und 17 Schränke eingerechnet. Insgesamt rechne man mit 10 km Trassenrohren auf Privatwegen und 202 km Verteilkabeln. Die Planer schätzen die Gesamtkosten auf 4,4 Millionen Euro.

Viele Fragen kamen von den Gemeinderäten, Hauke Schneider wollte wissen, ob das teilweise bestehende Netz genutzt werden kann. Hier erklärte Hin jedoch, dass die vorhandene Infrastruktur ein Kupfernetz ist und Kupferleitungen nicht mehr mitkämen. Mittel- bis langfristig sei eine Infrastrukturänderung erforderlich.

Axel Holzscheiter warf die Frage auf, wie die Realisierung aussehen solle und ob die Kosten für die Investitionen bei der Gemeinde blieben. Diskutiert wurde auch, ob es eventuell eine Zwischen- oder Übergangslösung mit Kupfer- und Glasfaser geben könne und ab wann die Gemeinde überhaupt an den „Backbone“ des Landkreises angebunden werden könne. Laut den Planern wäre eine Zwischenlösung viel zu teuer, sinnvolles Vorgehen wäre nun die Übergabe an ein Ingenieurbüro, denn rein technisch könne der Netzausbau mit Glasfaser schnell erfolgen.

Von Seiten der Gemeinde will man die Planung weiterziehen, die Förderung durch das Land ist momentan gut, 30 bis 40 Prozent der Kosten könnten aus Fördermitteln gedeckt werden. Bürgermeister Link will sich auch mit anderen Gemeinden zum Thema beraten.