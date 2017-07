Lottstetten Von Navi geleitet: Lkw bleibt in Bahnunterführung in Lottstetten stecken

Über einen halben Meter zu hoch war der Lastwagen, der am Donnerstag in der Bahnunterführung in Lottstetten stecken blieb. Die Züge mussten während der Bergung des Lkws auf der Bahnstrecke ihr Tempo auf ein Mininimum drosseln.

Am Donnerstagmorgen befuhr ein 51-jähriger Mann mit seinem Lkw die Dietenbergstraße in Lottstetten in südlicher Richtung. Dabei folgte er seinem Navi, das ihn zu einer auf 3,20 Meter Fahrzeughöhe beschränkten Bahnunterführung lotste. Es kam wie es kommen musste: Als der 51-jährige mit seinem 3,85 Meter hohen Fahrzeug in die Unterführung einfuhr, streifte der Lkw-Aufbau die Decke und blieb regelrecht mitten in der Unterführung stecken.



Dabei entstand am Lkw Sachschaden von etwa 10 000 Euro. Weder an der Trassenführung noch am Mauerwerk der Unterführung selbst entstand kein nennenswerter Schaden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Zu Fahrausfällen oder Verspätungen kam es nicht, obwohl während der Dauer Unfallaufnahme und Bergung des Lastwagens die Züge ihre Geschwindigkeit auf ein Minimum reduzieren mussten.