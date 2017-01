Lottstetten Volle Halle beim Jahreskonzert des Männerchors Lottstetten

Nicht nur der Männerchor zeigte den Besuchern sein Können, fester Bestandteil des Jahreskonzertes sind auch die Beiträge der Kinder- und Jugendchöre sowie „The Voices“. Pfrontar Buabe aus dem Allgäu waren als Gastchor dabei.

Mit großem Interesse war das Jahreskonzert des Männerchores Lottstetten erwartet worden. Es stand unter dem Motto Alpenglühn und als Gastchor waren die Pfrontar Buabe aus dem Allgäu angekündigt. Bereits zum Apéro war die Gemeindehalle voll besetzt. Die Stimmung war bestens und es waren nicht nur die Lottstetter, die sich aufgemacht hatten, ihren Männerchor zu hören, sondern auch zahlreiche Musikbegeisterte aus den Nachbargemeinden.

Schick waren die Sänger mit neuen weißen Hemden, die vom blauen Vereinslogo geziert wurden. Die hatten sich die Musiker extra zum Konzert gegönnt. Der Vereinsvorsitzende Peter Heer freute sich, die zahlreichen Gäste und die von Pfronten angereisten Sänger begrüßen zu dürfen und versprach einen gesanglich erlebnisreichen Abend. Unter der musikalischen Leitung von Georg Boller folgte der Auftakt mit Chorsatz von Pecuniotti „Abendstille in den Bergen“, das vom Chor klangvoll vorgetragen wurde. Weiter ging es mit der reizvollen Interpretation „Heast es net“ von Hubert von Goisern und dem Stück „Ave Maria der Berge“, das von Serena Hauser vorgetragen wurde.

Traditionell fester Bestandteil im Programmablauf des Jahreskonzerts sind auch die Beiträge der Kinder- und Jugendchöre sowie „The Voices“. Unter der Leitung von Manuela Danner haben die Kinder und Jugendlichen mit ihren gesanglichen Einlagen und geschulten Stimmen die Zuhörer begeistert. Und dann kamen die mit Spannung erwarteten Pfrontar Buabe, zu deren Ensemble auch zwei Frauen gehören. Die Allgäuer, die normalerweise nicht so weit reisen, um an Konzerten aufzutreten, fühlten sich sichtlich wohl auf der Bühne in Lottstetten. Sie können nicht nur singen, sondern auch jodeln und ihre Lieder spiegeln die Verbundenheit zu Heimat, Brauchtum und den Bergen. Mit ihren Beiträgen bereicherten sie das Konzert, besonders schön vorgetragen „La Montanara“ oder auch „Gruss an Pfronten“, das von einem Pfrontener in französischer Kriegsgefangenschaft geschrieben wurde und die Sehnsucht nach der Heimat zum Ausdruck bringt.

Im zweiten Teil des Konzerts konnten die Lottstetter Sänger nochmals ihr Können zeigen. Mit „La Pastorella“, „Weit, weit weg“ und dem legendären Alpenklassiker „Fürstenfeld“ begeisterten sie das Publikum.

Ein beeindruckendes Bild boten alle Chöre beim gemeinsamen „Abendlied“, das wie sämtliche anderen Beiträge klangvoll vorgetragen wurde. Viel Beifall gab es für die Chöre und auch Josef Brogle, Ehrenpräsident des Chorverbandes Hochrhein, war voll des Lobes für die Lottstetter Sänger und ihren Dirigenten Georg Boller. „Das Liedgut war qualitativ absolut hochwertig und gut ausgearbeitet.“ Dem Männerchor, der in diesem Jahr mit seinem 170-jährigen Bestehen auch ein kleines Jubiläum feiert, ist mit Alpenglühn ein hervorragend dargebotenes Konzert gelungen.

Peter Heer bedankte sich bei allen, die zum Gelingen beigetragen hatten und nicht zuletzt bei den Zuhörern. Als Geschenk der Pfrontener durfte er einen Heuschnaps entgegennehmen.

Beim anschließenden kalten Buffet, von den Sängerfrauen liebevoll vorbereitet, konnte der gemütliche Teil des Abends gemeinsam mit den Gästen aus dem Allgäu noch ausgiebig genossen werden.