Lottstetten Sternsinger in Lottstetten unterwegs

Sternsinger bringen Segen in die Häuser.

19 Sternsinger wurden in Lottstetten nach dem Gottesdienst in der Valentinskirche ausgesendet, um den Segen in die Häuser zu bringen. Nach getaner Arbeit wurden die Kinder vom Organisationsteam um Uli und Thomas Looser mit Spaghetti, Salat und Schokoladenpudding belohnt. In den Ortsteilen Nack und Balm überbrachten Elena Huber, Lea und Nico Dorer den Haussegen und sammelten für die notleidenden Kinder auf dieser Welt. In diesem Jahr wurde besonders auf die Auswirkungen des Klimawandels in Kenia aufmerksam gemacht. Bild: Thomas Güntert