Lottstetten Ständchen mit Blumen

Der Männerchor Lottstetten lud zu einer Serenade am Sonntagabend ein. Auch der Männerchor Buchberg war dabei.

Zur Serenade eingeladen hatte am Sonntagabend der Männerchor Lottstetten. Gern kam der Partner-Männerchor aus Buchberg, um zum Abschluss des Konzerts die Sänger kräftig zu unterstützen. Zwischen den Soloauftritten der beiden Chöre sorgte der Kinderchor Lottstetten dafür, das die Männer eine kleine Verschnaufpause genießen konnten. Die zahlreichen Gäste hatten viel Freude an dem Programm, klatschten und schunkelten mit. Für das leibliche Wohl war auch gesorgt und so klang der Abend mit netten Gesprächen bei einem Glas Bier oder Wein aus.