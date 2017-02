Bei aberwitzigen Disziplinen wie Fässer rollen oder Holzstämme zersägen hatten die Teilnehmer am Samstagnachmittag im Zirkus Lodinaba jede Menge Spaß. Der Narrenbaum ging dieses Jahr für 450 Euro an den Musikverein und die Landfrauen.

Nach einer spannenden und nervenaufreibenden Versteigerung ging der Narrenbaum des Jahres 2017 zu einem Preis in Höhe von 450 Euro an den Musikverein und die Lottstetter Landfrauen. Hatten sich die beiden Vorsitzenden, Brigitte Russ (Musik) und Michaela Russ (Landfrauen) anfänglich noch gegenseitig den Preis in die Höhe getrieben – unterstützt durch zahlreiche gebotsfreudige Narren – einigten sich beide Vereine mit zunehmender Versteigerungsdauer darauf, gemeinsame Sache zu machen. Ob es daran lag, dass das Budget ab einer gewissen Höhe überschritten war, kann nur gemutmaßt werden.

Anstatt des seit vielen Jahren durchgeführten Bettenrennens organisierte die fasnächtliche Vereinigung der Lottstetter Vereine in diesem Jahr im Zirkus Lodinaba ein „Spiel ohne Grenzen“ zwischen Kirche und Bischof-Stark-Haus. Als Zirkusdirektor führte Berti Kübler souverän durchs Programm.

Pünktlich um 12.12 Uhr eröffnete Bürgermeister Jürgen Link den Fasnachtsamstagnachmittag, und einige Zeit später begannen diverse Gruppen, teilweise geplant, teilweise ziemlich spontan, den Wettkampf in den fasnächtlich aberwitzigen und skurrilen Disziplinen, wie Fässer rollen, Holzstämme zersägen oder Skifahren. Es gab Gruppen aus Erwachsenen und Gruppen aus Kindern bestehend, wobei teilweise die Kinder geschickter agierten als die Großen. Die Begeisterung der zahlreichen Narren rund um die Manege kannte jedenfalls keine Grenzen und erreichte fast den Siedepunkt, wobei das verzweifelte Bemühen gescheiterter Helden mehr goutiert wurde, als das souveräne Absolvieren eines Parcours.

Und manchmal gelang es Berti Kübler kaum, die Begeisterung des Publikums im Zaum zu halten.

Um die kleinen Narren bei Laune zu halten, war im Bischof-Stark-Haus eine Bastelstube eingerichtet, dort gab es außerdem Kaffee und Kuchen – wie es sich für ein ordentliches Fest geziemt – und außerdem etwas Handfestes zum Essen. Für Speis und Trank war freilich auch auf dem Platz um die Manege gesorgt.

Im abschließenden Finale im Spiel um den Lodinaba-Cup 2017 setzte sich die Hauserbande souverän gegen die Indoor-Segler durch. Zum Schluss dankte Berti Kübler der Koordinatorin Brigitte Hauser, die vor und während der ganzen Fasnacht die Fäden in der Hand hielt. Zum Schluss kamen noch die Jestetter und Altenburger Guggenmusik auf den Platz hinter der Kirche, um gemeinsam mit den Lottstettern ein monstermäßiges Konzert zu starten.