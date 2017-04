Lottstetten So hilft der Elisabethenverein den Senioren in Lottstetten

So hilft der Elisabethenverein den Senioren in Lottstetten

Der Elisabethenverein Lottstetten kümmert sich um die Belange der Senioren und fördert die Arbeit der Sozialstation Klettgau-Rheintal. Karin Merkt wurde in der Hauptversammlung zur Schriftführerin gewählt.

Karin Merkt rückt als neue Schriftführerin in den Vorstand des Elisabethenvereins auf. Sie übernimmt den Posten von Dagmar Güntert. Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden ohne Gegenstimme für weitere zwei Jahre bestätigt. An der Spitze stehen Eugen Straub, seine Stellvertreterin Barbara Minet und Margit Stark, die Schatzmeisterin. In Abwesenheit wurde zudem Claudia Rehm als Vertreterin der evangelischen Markusgemeinde für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt.

Der Elisabethenverein ist ein Förderverein der Sozialstation Klettgau-Rheintal und hat rund 160 Mitglieder. Als kirchliche Vertreterinnen gehören dem Vorstand Anita Hilbert von der katholischen Pfarrgemeinde, Claudia Rehm von der evangelischen Markus-Gemeinde und Marion Rehm von der alt-katholischen Kirchengemeinde an. Der Verein richtet alljährlich den Seniorennachmittag aus, der in diesem Jahr zum 50. Mal stattfand. Karin Merkt führt bereits seit Jahren durch das Programm; ihre Mitstreiterinnen verköstigen die rund 150 Besucher.

Margit Stark zeigte mit ihrem positiven Kassenbericht auf, dass beim Lottstetter Elisabethenverein vernünftig gewirtschaftet wird. Sie bedauerte allerdings, dass es mittlerweile auf allen Konten keine Zinsen mehr gibt. Rosi Kübler, die zusammen mit Ulrike Maier die Kasse prüfte, bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung, die mit 20 bis 25 jährlichen Buchungen allerdings recht überschaubar ist.

Von dem finanziellen Polster, das sich im Laufe der Jahre angesammelt hat, wurde der Sozialstation Klettgau-Rheintal anlässlich des neu erstellten Anbaus an die Tagespflegestätte in Grießen eine Spende in Höhe von 1500 Euro gemacht, die für Anschaffung eines Pflegebettes vorgesehen ist.