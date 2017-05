Lottstetten Schweizer Kälbermäster kommen zum grenzüberschreitenden Austausch nach Lottstetten

Schweizer Kälbermäster von der IG Kalbfleisch sind zu Gast auf dem Dietenberg und machen vor ihrer Hauptversammlung einen Hofrundgang beim Lottstetter Landwirt Martin Russ.

„Fleisch kann man nur mit einer Geschichte verkaufen und das funktioniert auch nur, wenn das Fleisch besser ist“, sagte der Lottstetter Bauer Martin Russ, als rund 40 Schweizer Kälbermäster von der IG Kalbfleisch seinen Hof besichtigten. Martin Russ übernahm 1990 den 40 Hektar großen elterlichen Betrieb, der damals 15 Kühe, 30 Schweine, 100 Hühner und etwas Obstbau umfasste. „Wir hatten das ganze Jahr Arbeit und nichts verdient“, erinnerte sich Russ. Heute bewirtschaftet die Familie Russ mit zwei Arbeitskräften den inzwischen auf rund 200 Hektar angewachsenen Hof, der 490 Kälber, 60 Bullen und 2500 Hühner umfasst.

Zu dem Betrieb gehören auch eine Biogasanlage und ein Schulungshaus. Russ sorgte bei den Schweizer Bauern für ein Schmunzeln, als er erklärte, dass er für die Massenproduktion zu klein ist. Die Bauern, die überwiegend aus der Zentralschweiz stammen, kennen Großbetriebe mit 50 Hektar mit 100 bis 150 Tieren. Russ erklärte, dass es in Ostdeutschland Betriebe mit 2500 Hektar gibt. Jährlich kauft er in Bayern rund 1400 zwei bis sechs Wochen alte Kälber à 300 Euro. Die männlichen Tiere gehen in die Bullenmast, die weiblichen Tiere in die Kälbermast. Die Kälber werden auf einem Strohbett mit viel Licht und Auslauf gehalten. Es werde eine spezielle Kraftfuttermischung mit getoastetem Weizen und Mais gefüttert und vollständig auf Silagefutter verzichtet. Daraus resultiere eine zarte, rosafarbene Fleischfaser mit einer hervorragenden Marmorierung und einem aromatischen Geschmack, so Russ.

Da der Hof Russ auf gentechnikfreie Produktion zertifiziert ist, kann Russ die Kälber erst nach mehr als sechs Monaten verkaufen. Die Tiere werden dann in der Fleischwarenfabrik Adler in Bonndorf geschlachtet und über die Premium-Schiene Qualivo vermarktet, bei der Russ selbst Geschäftsführer ist. Die Hauptabnehmer sind die Lebensmittelmärkte Rewe und Tegut, sowie die Metzgereien.

Russ bekommt für sein Qualitätsfleisch rund 30 Prozent mehr als in der konventionellen Kälbermast, wo für das Kilo rund 5,20 Euro bezahlt wird. Holländisches Kalbfleisch kommt bereits für 4,50 Euro auf den deutschen Markt. Die große Herausforderung sieht Russ darin, das gesamte Kalbfleisch zu vermarkten. Seit dem Kalbfleischskandal in den 1970er Jahren sank in Deutschland die Nachfrage. Im Schnitt isst der Deutsche jährlich 1,2 Kilogramm Kalbfleisch, der Schweizer mehr als das Doppelte. Sorgen bereiten ihm auch die Antibiotika- und Tierwohl-Diskussionen in den Medien.

Nach dem Hofrundgang hielt die IG Kalbfleisch im Schulungsraum ihre Hauptversammlung ab. Der IG-Kalbfleisch-Präsident Jörg Oberle schimpfte, weil die Schweizer Kälbermäster den Preis von einem Kilogramm Kalbfleisch von 15,80 auf 13,30 Franken diktiert bekommen. 1979 gab es in der Schweiz noch 900 000 Kühe, heute seien es durch eine verfehlte Milchpolitik nur noch rund 560 000. Dadurch kämen immer weniger Kälber auf den Markt und die starken Tiere gingen in die Bullenmast. Die schlechten und schwachen Kälber sollten dann unter strengen Tierschutzvorschriften und möglichst ohne Antibiotika gemästet werden. Die Preise für die jungen Kälber bewegten sich in der Schweiz zwischen 500 und 1000 Franken. Oberle betonte, dass die Kälbermäster die Produktion in Sachen Tierschutz und Konsumentennähe verstärken müssten, um die Differenz bei einer Grenzöffnung zu bewahren.