Lottstetten Schwarzwaldverein: Wanderer stolz auf Erreichtes

Die Ortsgruppe Lottstetten im Schwarzwaldverein blickt auf 25 erfolgreiche Jahre zurück. Christoph Ruess erhält Ehrenzeichen in Silber für seine herausragenden Verdienste um den Schwarzwaldverein.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Lottstetten (rig) "Hut ab vor den Leistungen des Schwarzwaldvereins", lobte Bürgermeister Jürgen Link das Engagement des Anfang der 1990-er Jahre gegründeten Ortsgruppe. Anlässlich der 27. Hauptversammlung wurde das Engagement des Vereins im vergangenen Vierteljahrhundert gewürdigt.

Tatsächlich zeichnet sich der Lottstetter Schwarzwaldverein durch vielfältiges Wirken im Bereich Wandern, Kulturgeschichte, Naturschutz und Jugendarbeit aus, wie Vorsitzender Günther Haberstock berichtete. Besonders hob er dabei die Sanierung des Kriegerdenkmals in Lottstetten durch Jürgen Kübler hervor. Dieser Gedenkstein stand bis zum vergangenen Jahr im rückwärtigen Bereich der Lottstetter Kirche und war dabei dem Verfall preisgegeben. Jetzt erstrahlt er vor der Kirche wieder in altem Glanz und erinnert an die deutsche Einheit im Jahre 1871.

Ebenfalls große Bedeutung hatte im abgelaufenen Vereinsjahr die Sanierung des Wanderwegs von Balm zur Römerbrücke. Diese Arbeit wurde von der sehr aktiven Familiengruppe unter Leitung von Christina Glatt-Martin ausgeführt. Im Bereich der Biotoppflege engagiert sich der Lottstetter Schwarzwaldverein zusammen mit der Jestetter Ortsgruppe des BUND in diversen Projekten. Kassiererin Elisabeth Vetter berichtete von einem erfreulichen Kassenstand und die jeweiligen Fachwarte, Walter Kübler (Wegwart), Christina Glatt-Martin (Familie) sowie Christoph Ruess (Naturschutz) informierten über die Tätigkeiten im vergangenen Jahr. Spannend war dabei zu erfahren, dass im Bereich der Kleindenkmalerfassung die ehemaligen Mühlsteine von Balm aufgenommen wurden.

Die Teilneuwahlen zum Vorstand verliefen wenig spannend. Neu gewählt wurde Rosemarie Schudel als Kassiererin. Sie folgt Elisabeth Vetter, die auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatte. Ebenfalls neu gewählt wurde Christina Schudel als Delegierter. Wiedergewählt wurden Richard Achilles (stellvertretender Vorsitzender), Herta Ripp (Schriftführerin), Walter Kübler (Wegwart), Christoph Ruess (Naturschutzwart) und Roswitha Isele als Beisitzerin. Schließlich folgten zahlreiche Ehrungen der Gründungsmitglieder für die 25-jährige Mitgliedschaft. Außerdem erhielt Christoph Ruess das Ehrenzeichen in Silber für seine außerordentlichen Verdienste um den Schwarzwaldverein.