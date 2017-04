Lottstetten Rheinufer bei Lottstetten wird renaturiert

Die Gemeinde plant, die Hartverbauungen, die 1988 entlang des Rheins verbaut wurden, zu entfernen. Das Projekt soll heimischen Fischen einen passenderen Lebensraum bieten. Eine Veranstaltung am 7. April informiert über das Vorhaben.

Lottstetten – Die Gemeinde Lottstetten beabsichtigt, die Hartverbauungen am Rhein flussaufwärts der Liegewiese Giesse bis nach Balm zu entfernen. Die Hartverbauung wurde im Jahr 1988 vom Wasser- und Schifffahrtsamt Freiburg für 700 000 Mark gebaut, die Kosten wurden vom Land Baden-Württemberg übernommen. Der Grund für die Verbauung war die Unterspülung im Uferbereich, die durch Motorboote noch verstärkt wurden. Durch die Hartverbauungen ist aber der Jungfischbestand drastisch zurückgegangen, da es für sie keinen Unterwasserlebensraum mehr gab.

In einer der wenigen freien Fließstrecken des Hochrheins gehören Döbel, Nase und Äsche zu den typischen Fischarten. Insbesondere bei der Äsche verzeichnet man seit dem trockenen Sommer 2003 einen sehr starken Rückgang. Für die Artenvielfalt sind natürliche und naturnahe Uferstrukturen mit unterschwemmten Ufern, unterhöhlten Wurzelstöcken sowie Steilufer von großer Bedeutung. Das Bachkies ist zudem ein wichtiges Laichhabitat. Diese Voraussetzungen sind bei der vorhandenen Steinschüttung im Gegensatz zum ursprünglichen Zustand nicht mehr gegeben.

Bei dem Renaturierungsprojekt sollen neue Unterwasserlebensräume durch zusätzliche Lenkbuhnen und Struktureinbauten mit vorhandenem Material hergestellt werden. Wo es nötig ist, soll Land von kommunalen und privaten Ufergrenzer erworben oder die Eigentümer entschädigt werden. Der Lottstetter Gemeinderat hat bereits im Oktober 2016 einstimmig den Rückbau in einer ersten Etappe beschlossen, die etwa ein Drittel der Gesamtlänge umfasst. Nach zwei bis drei Jahren soll nach einer Ergebnisprüfung über die weiteren Abschnitte neu entschieden werden.

Die Zuständigkeit für dieses Projekt liegt beim Regierungspräsidium, die auch die Kosten trägt. Im Zuge der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie gibt es für den Hochrhein ein Gewässerentwicklungskonzept, einen Bewirtschaftungsplan und den Masterplan Natura 2000, die alle das Ziel haben, verschiedene Gewässer in einen guten ökologischen Zustand zu versetzen. Eine interessante Veranstaltung gibt es am Freitag, 7. April, 19 Uhr, im Begegnungszentrum der Lottstetter Nachbargemeinde Rüdlingen, wenn der „Rheinmacher“ Walter Vogelsanger im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur im Winter“ bei einem Drei-Gang-Fisch-Menü von seiner Arbeit erzählt. Der 66-Jährige war von 1994 bis 2015 Forstmeister der Stadt Schaffhausen und organisierte gleichzeitig für das Kraftwerk Schaffhausen den Uferunterhalt im Staubereich, der von Neuhausen bis Gailingen reicht. Seit seiner Pensionierung betreut Vogelsanger weiterhin nebenamtlich den Uferunterhalt sowie diverse Umweltprojekte beim Kraftwerk. Die Renaturierungsarbeiten der Rheinufer, sowie zahlreiche Naturschutzprojekte in seinem Einzugsgebiet werden durch einen Spezialfonds finanziert. Beim Verkauf von Ökostrom vom Kraftwerk Schaffhausen fließt ein Rappen pro Kilowattstunden in die Renaturierung des Rheinufers, wodurch bereits fünf Millionen Franken in den Naturschutz investiert werden konnten. Über diese Arbeiten wurde der Film „Die Rheinmacher“ gedreht, der im Schaffhauser Kinepolis und bei öffentlichen Aufführungen rund 6000 Besucher begeisterte.

Bei dem Info-Abend am 7. April wird auch ein Trailer mit atemberaubenden Aufnahmen gezeigt. Hannelore Walter nimmt die Anmeldungen telefonisch unter 004144/867 09 02 oder per E-Mail (info@begegnungszentrum.ch) entgegen.