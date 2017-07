Lottstetten Platzverweis nach Müllentsorgung in Supermarkt

Die Leitung eines Supermarkts in Lottstetten rief nach einem heftigen Streit mit einem aggressiven Kunden die Polizei. Der Mann wollte nicht nur Verpackungen, sondern auch mitgebrachten Hausmüll in Behältern im Vorraum entsorgen. Den Markt musste er samt Müll umgehend verlassen.

Ein heftiger Streit in einem Lebensmittelmarkt in Lottstetten rief am Dienstagnachmittag die Polizei auf den Plan. Sie wurde von der Filialleitung Hilfe gebeten, da man mit einem Kunden nicht mehr klarkam. Der sei "uneinsichtig und aggressiv" gewesen, heißt es im Polizeibericht. Der 45-jährige hatte in dem Markt eingekauft und brachte nicht alles in seinem Auto unter. Daraufhin nahm er alles Mögliche aus den Verpackungen, die er laut Polizei zusammen mit mitgebrachtem Hausmüll in die im Vorraum des Marktes stehenden Behälter stopfte. Daraufhin wurde er von der Filialleitung angesprochen und aufgefordert, den Müll wieder mitzunehmen. Dies tat der Mann nicht und wurde stattdessen ausfällig und aggressiv. Schließlich wusste man sich nicht mehr anders zu helfen, als die Polizei zu rufen. Die stellte die Personalien der Beteiligten fest und erteilte dem 45-Jährigen einen Platzverweis, dem er nachkam – seinen Müll musste er mitnehmen.