Lottstetten Neue Bestattungsformen sind auf dem Friedhof Lottstetten im Angebot

Auf dem Lottstetter Friedhof stehen nun neben den klassischen Bestattungsformen auch ein von der Gemeinde gepflegtes Urnengrabfeld und anonyme Rasenflächen zur Verfügung.

Mit der Umgestaltung des Lottstetter Friedhofs bietet die Gemeinde seit Anfang 2017 neue Bestattungsformen an. So ist es ab sofort möglich, ein gepflegtes Grabfeld zu wählen. Hierbei wird die Urne in einem vorbereiteten Feld bestattet, die Grabstätte mit einem Grabstein versehen und 20 Jahre lang von der Gemeinde gepflegt. "Neben der allgemeinen Pflege pflanzen unsere Friedhofsgärtner zweimal Blühpflanzen im Lauf eines Jahres", erklärte Petra Bär, Leiterin des Friedhofsamts. Nach Ansicht von Bürgermeister Jürgen Link stellt dieses Grabfeld eine attraktive Alternative zur Urnenwand dar.

Ferner bietet die Gemeinde die Möglichkeit, ein anonymes oder ein teilanonymes Grab zu wählen. Beim anonymen Grab wird die Urne auf einer Rasenfläche bestattet, genauso geschieht es auch bei einer teilanonymen Bestattung. Im Gegensatz zum anonymen Grab, wird an einer Stele eine Tafel mit dem Namen des Verstorbenen angebracht. Allerdings ist in beiden Fällen keine Grabstätte im eigentlichen Sinne auszumachen, sondern nur jene parkartig gepflegte Rasenfläche. Daneben gibt es aber noch immer die bisherigen Bestattungsformen, die Urnenwand, das Urnenerdgrab sowie die traditionelle Erdbestattung im Einzel- oder Doppelgrab.

Zurzeit wird die Umgestaltung des Friedhofs mit einer neuen Einfriedung und der Sanierung der Zufahrt über die Sägereistraße abgeschlossen. Begonnen wurde diese Maßnahme vor geraumer Zeit mit dem Bau der Aussegnungshalle, die im vergangenen Jahr eingeweiht wurde.