Lottstetten Nacker Klangscheune bietet Folk und Blues

Die Gäste Gabriel Bukarz und Jan Hartmann überzeugen bei dem Konzert auf der Geige und der Blues-Harmonika.

In der Nacker Klangscheune gab sich der Gastgeber Jan Zacek selbst die Ehre. Seine speziellen musikalischen Gäste waren der Geiger Gabriel Bukarz aus Friedrichshafen und Jan Hartmann, der Schweizer "Junge mit der Mundharmonika". Nachdem Zacek im vollbesetzten Saal rund 100 Besucher begrüßte, machte er mit einem irischen Volkslied auch den Auftakt, ehe ein musikalisches Zusammenspiel von Gitarre, Geige und Blues-Harmonika folgte, das man in dieser Form nur selten zu hören bekommt. Musik von Hand gemacht.

Gabriel Bukarz stimmte seine Geige, sang und sorgte auch für die Percussion, während Jan Zacek immer wieder von der Klassischen zur Countrygitarre wechselte. "Unglaublich was der aus dem kleinen Instrument herausholt", schwärmte ein Besucher in der dritten Reihe, als Jan Hartmann seine Mundharmonika mit beiden Händen umschlang und sie zum Teil seiner selbst machte.

Zahlreiche Songs waren Eigenkompositionen von Jan Zacek, bei denen er sich von alten Gedichttexten, von Mutter Teresa oder vom italienischen Lebensgefühl inspirieren ließ. Der tschechische Musiker hat dabei alte Lieder aus der Schublade der Vergessenheit gekramt. Es waren überwiegend Lieder aus der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. "Glory of Love" beispielsweise, der Hit von Billy Hill aus dem Jahr 1936, ein Lieblingslied von Zacek. Wie bei fast jedem seiner Konzerte durfte auch ein Song seines Idols Bob Dylan nicht fehlen. Dieses Mal sang Zacek "Dont think twice, It's all Right".

Ihre runden Geburtstage nahmen die drei zum Anlass für dieses besondere Konzert, zusammen feiern sie den 135. "Gabriel und ich sind zusammen 90 Jahre alt", mehr verriet Zacek nicht. Wer allerdings weiß, dass er 1957 in Prag geboren wurde, kann sich ausrechen, dass Bukarz 30 und Hartmann 45 Jahre alt wurden.

Mit einem temperamentvollen Trinklied aus Zaceks mährischer Heimat sollte der Konzertabend zum geselligen Teil übergehen, doch die begeisterten Besucher forderten frenetisch Zugabe. Mit Rod Stewards "Waltzing Matilda" setzten die drei Musiker dann noch einen drauf. Die gefühlvolle Stimme von Zacek, die zarten Klänge von Bukarz' Geige und die geniale Blues-Harmonika gaben dem Abend den krönenden Abschluss.