Hauptversammlung des Musikvereins Lottstetten macht intensives Vereinsjahr 2016, verbunden mit zahlreichen Erfolgen, deutlich. Nachwuchs reist zum Weltjugendfestival nach Zürich.

Der Musikverein Harmonie Lottstetten ist nicht nur ein großer, sondern ein überaus aktiver Verein. Das zeigte sich bei der Hauptversammlung: Das Vereinslokal Bahnhof war prall gefüllt und die Tagesordnung verhieß eine abendfüllende Sitzung. Nach einer musikalischen Einlage hieß Vorsitzende Brigitte Russ auch Bürgermeister Jürgen Link willkommen. Russ erinnerte an herausragende Ereignisse wie das Wunschkonzert mit bayrischem Frühstück, die Dämmerschoppen in Nack und Balm, das beliebte Schlachtfest und an den absoluten Höhepunkt, das Musical „Es war einmal.“

Hier habe der Verein Großartiges geleistet, und entsprechend sei auch die Begeisterung all derer gewesen, die bei den Aufführungen zu Gast waren. Einen besonderen Dank sprach die Vorsitzende in diesem Zusammenhang Dirigent Martin Weiss aus. In ihrem Ausblick auf 2017 verwies Brigitte Russ unter anderem auf das anstehende Musikfest und die Einführung der neuen Uniform. Schriftführerin Stefanie Meier verlas den umfangreichen Tätigkeitsbericht, und Kassier Urban Rehm betonte, dass der Verein dank zahlreicher Aktivitäten und Spenden auf geordnete finanzielle Verhältnisse blicken könne. Von den Kassenprüfern Michele Nicolosi und Jörg Wagner wurde dem Kassier eine einwandfreie Kassenführung bestätigt. Die Jugendarbeit wird im Verein großgeschrieben. Zahlreiche Zöglinge sind in Ausbildung, einige von ihnen wurden als Neumitglieder aufgenommen. Mit dem Jugendorchester DALJ, der Musikvereine Dettighofen, Altenburg, Lottstetten und Jestetten wird der Nachwuchs am Weltjugend-Musikfestival in Zürich teilnehmen.

Eine besondere Ehrung wurde Jungmusiker André Kübler zuteil, der stolz auf das goldene Musikerleistungsabzeichen sein darf. Nicht nur die Jugend, auch die Veteranen liegen dem Verein am Herzen und mit Veteranenobfrau Barbara Minet wird der Kontakt zu ehemaligen Musikern gepflegt, die nicht mehr aktiv am Geschehen teilnehmen können.

Dirigent Martin Weiss, die kritischste Stimme was die musikalische Leistung anbelangt, freute sich über die Erfolge und das perfekt aufgeführte Musical. Er bedankte sich für die schönen musikalischen und kameradschaftlichen Stunden. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig. Bei den Wahlen traten bis auf Beisitzerin Ramona Indlekofer alle Amtsinhaber wieder an und wurden im Amt bestätigt. Als neue Beisitzerin wurde Lena Fancellu, als Jugendvertreter André Kübler und als Kassenprüfer Anja Rehm gewählt.