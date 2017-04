Lottstetten Musikverein Harmonie Lottstetten feiert sein 140-jähriges Bestehen

Der Musikverein Harmonie Lottstetten feiert sein 140-jähriges Bestehen mit dem Musikfest vom 25. bis 28. Mai. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Der offizielle Festakt mit Weihe der neuen Vereinsuniformen ist am 26. Mai.

Lottstetten – Der Musikverein „Harmonie“ Lottstetten bereitet sich in diesen Tagen auf das Musikfest anlässlich seines 140-jährigen Vereinsjubiläums vor, das vom 25. bis 28. Mai stattfinden wird. Zum Auftakt gibt es einen Vatertagshock mit musikalischer Unterhaltung am 25. Mai.

Der offizielle Festakt mit Weihe der neuen Vereinsuniformen findet am 26. Mai statt. Am 27. Mai ist abends Party mit „Allgäu Power“ angesagt, und ein Höhepunkt wird das Grosse Bezirksmusikfest mit Festparade und Ehrungen am Sonntag, 28. Mai, sein. Ein Blick in die Vereinschronik zeigt, dass im Jahr 1877 die sogenannte Dietenberger Musik unter der Leitung von Hermann Geng gegründet wurde.

Die zwei verheerenden Weltkriege hinterliessen ihre Spuren, und so musste der Musikbetrieb von 1915 bis 1919 eingestellt werden, da die meisten Mitglieder einberufen wurden. Im Zweiten Weltkrieg war es das Jahr 1940, in dem der Verein seinen letzten Auftritt hatte, elf Musikkameraden kehrten nicht mehr aus dem Krieg zurück. Ein weiterer schwerer Verlust in dieser Zeit war die Konfiszierung der Vereinsinstrumente durch die französische Besatzungsmacht. 1946 konnte der Verein unter dem langjährigen Vorsitzenden Heinrich Kunz wiederaufgebaut werden, und Dank grosszügiger Unterstützung der Gemeinde Lottstetten und Schweizer Vereinen, gelang auch die Wiederbeschaffung von Musikinstrumenten.

Als einziger deutscher Verein gehört der Musikverein Harmonie Lottstetten dem Musikverband Zürcher Unterland an und ist somit über die deutschen Grenzen hinaus musikalisch aktiv, die Mitgliedschaft besteht bereits seit 1925, der Beitritt zum Zürcher Blasmusikverband erfolgte 1984. Der Verein kann nicht nur auf die Teilnahme, sondern auch auf die erfolgreiche Durchführung von Verbandsfesten, Bezirksmusikfesten des Bezirksmusikvereins Hochrhein, Musikfeste und Musiktage zurückblicken.

23 Vorsitzende leiteten seit der Geburtsstunde die Geschicke des Musikvereins, wobei Walter Rehm auf die bislang längste Amtszeit von 21 Jahren stolz sein kann, und 15 Dirigenten schwangen den Taktstock. Heute präsentiert sich der Verein mit seiner Vorsitzenden Brigitte Russ und unter musikalischer Leitung von Martin Weiss als nicht wegzudenkendes Element des Lottstetter Dorfgeschehens.

Bei Auftritten, Konzerten und Festivitäten, wie dem mittlerweile bekannten Schlachtfest sind die Mitglieder mit viel Engagement dabei, die Jugendarbeit und -ausbildung wird grossgeschrieben, die Proben finden im Haus der Musik statt, das in Eigenarbeit errichtet wurde, und musikalisch spielt der MV Lottstetten auf hohem Niveau. Die neue Einheitskleidung, auf die sich die Musiker besonders freuen, wird beim offiziellen Festakt erstmals getragen und eingeweiht. Brigitte Russ betont “Nach 30 Jahren in der gleichen Uniform, wird es jetzt endlich Zeit für eine neue.“

Weitere Infos im Internet: