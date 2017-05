Bürgermeister Jürgen Link lobt beim Familienfest die jüngste Einrichtung der Gemeinde. Da der Personalengpass beseitigt wurde, stehen ab sofort alle 20 Kindergartenplätze zur Verfügung. Das bedeutet, dass acht weitere Kinder angemeldet werden können.

Lottstetten (rig) "Die Waldstrolche sind eine tolle Sache", lobte Bürgermeister Jürgen Link anlässlich des Familienfestes beim Lottstetter Waldkindergarten. Nach langen Geburtswehen im vergangenen Jahr aus der Taufe gehoben, hat sich die jüngste Einrichtung der Gemeinde bereits mehr als bewährt. Mit einer engagierten Leiterin (Walburga Zwerenz) als Zugpferd findet der Waldkindergarten breite Zustimmung.

Auf einer Wiese beim Waldeingang zum Hau, auf den Höhen des Dietenberges haben die Waldstrolche ihr Zuhause gefunden. Neben einem Waldwagen und einem Indianerzelt gibt es allerlei Hinweise in der bunt blühenden Wiese, dass hier etwas ganz Besonderes entstanden ist. Und der angrenzende Wald bietet den Waldstrolchen unendlich viele Möglichkeiten und so muss man als Waldbesucher immer damit rechnen, dass plötzlich eine fröhliche, bunt gekleidete Kinderschar aus dem Unterholz auftaucht.

Augenblicklich sind im Lottstetter Waldkindergarten zwölf Kinder untergebracht, doch Walburga Zwerenz verkündete im Gespräch mit unserer Zeitung froh, dass der Personalengpass überwunden werden konnte und ab sofort alle 20 Kindergartenplätze zur Verfügung stehen. Das bedeutet, dass acht weitere Kinder angemeldet werden können.

Dass es den Kindern in einem Waldkindergarten besonders gut geht, war beim Familientag am vergangenen Freitag zu beobachten. Glückliche Kinder, die sich in ihrem Waldrevier selbstbewusst bewegen und einen selbstverständlichen Umgang mit Natur und Wetter erlernen. "Das Wetter spielt allenfalls für die Eltern eine Rolle", bemerkte Petra Bär, in der Gemeindeverwaltung für Kindergartenangelegenheiten verantwortlich. "Kinder haben draußen immer Spaß. Wichtig ist nur, dass sie gut angezogen sind", fuhr sie fort. In diesem Zusammenhang stellte sie auch fest, dass entgegen mancher Befürchtungen im eiskalten Januar mit zweistelligen Minusgraden kein Kind erfroren sei.

Auch die Eltern sind begeistert, dass es endlich einen Waldkindergarten in Lottstetten gibt. Und sie konnten sich freuen, zuzusehen, wie ihre Kinder sangen, tanzten, rappten oder Theater spielten – voller Einsatz – voller Spaß – voller Erfolg!

Zum Abschluss gab es, wie es sich gehört, Kaffee und Kuchen sowie sonstige Leckereien.