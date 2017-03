Lottstetten Lottstetter Ramon Kübler ist Doppelweltmeister im Thai- und Kickboxen

Kübler wird in Überlingen zum Sportler des Jahres 2016 gewählt. Der 31-Jährige schlägt den Italiener Luca Migani in seiner Gewichtklasse nach Punkten. Am 28. Mai verteidigt Kübler in Ulm seinen Europameistertitel im Kickboxen.

Lottstetten – Der Lottstetter Kampfsportler Ramon Kübler gewann in Überlingen in der Klasse bis 75 Kilogramm gegen den Italiener Luca Migani den Weltmeistertitel des WFC-Verbandes im Kickboxen K1.

Die Vorzeichen für den Kampf waren allerdings alles andere als gut, da er drei Wochen zuvor in Winterthur einen besonderen Thaibox-Super-Fight hatte. "Ich hatte noch nie gegen einen so berühmten Gegner gekämpft wie Samy Sana, der im Kampfsport einen Namen hat, wie Lionel Messi im Fußball", bemerkte Kübler. Im Kampf ging es ums Prestige und so richtig zur Sache. Kübler verlor nach einem verletzungsbedingten Abbruch in der zweiten Runde und musste mit 17 Stichen im Gesicht genäht werden.

Die Vorbereitungen auf den Weltmeisterkampf musste "The Punisher", wie Kübler in der Kampfsportszene genannte wird, auf Konditionstraining und Technik beschränken. Sparringskämpfe waren nicht möglich. "Zudem war der Kampf vom Arzt nicht abgesegnet", schmunzelte Kübler, der Angst hatte, dass die genähten Wunden während des WM-Kampfes wieder aufbrechen würden, was zu einem Abbruch geführt hätte. Während des Kampfes bekam er zwar schmerzhafte Faustschläge auf die Wunden, doch sie hielten. "Es war ein verkrampfter Kampf mit der Brechstange", so Kübler. Nachdem der Gegner in der fünften Runde angezählt wurde, gewann der Lottstetter nach Punkten seinen zweiten Profi-Weltmeistertitel. Nach dem Kampf musste er lediglich mit drei Stichen am Schienbein genäht werden. Mittlerweile zieren 75 Nähstiche seinen athletischen Körper. Im März letzten Jahres wurde der 31-jährige Kübler in Überlingen in der Gewichtsklasse bis 72,5 Kilogramm beim AFSO-Verband bereits Weltmeister im Thaiboxen.

Der nächste Erfolg ließ nicht lange warten und im Oktober wurde er beim gleichen Verband in Alzey Kickbox-K1-Europameister in der Kategorie bis 76 Kilogramm. In der Stadt Überlingen, wo Ramon Kübler in der Kampfsportschule Muay Thai Gym Mendez als Kampfsportlehrer beschäftigt ist, wurde er zum Sportler des Jahres 2016 gewählt. Zudem zeichnete ihn der Kampfsport Weltverband AFSO als "Athlete of the year" aus.

Ramon Kübler wohnt in Singen und kommt jede Woche drei bis viermal zu seinen Eltern nach Lottstetten, wo er sich einen kleinen Fitnessraum eingerichtet hat. Zudem bildet er im Jestetter Zipfel einige Privatschüler im Kampfsport aus. Wenn Ramon Kübler abends mal weggeht, dann eigentlich nur in Lottstetten oder Jestetten. "Da habe ich meine alten Freunde, von denen man sich nicht einfach trennt, weil man in Singen wohnt", betonte Kübler. Als Kampfsportlehrer und aktiver Kämpfer kommt er mittlerweile auch finanziell gut über die Runden, ohne jedoch reich zu werden. "Die Zeit, in der ich gratis in den Ring gestiegen bin, ist auf jeden Fall vorbei", so Kübler. Der nächste große Fight steht am 28. Mai in Ulm an, wenn er seinen Europameistertitel im Kickboxen verteidigen muss.