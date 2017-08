vor 2 Stunden Thomas Güntert Lottstetten Lottstetter Naturheilpraktiker wird vom Gassigeher zum Ultraläufer

Stephan Franz aus Lottstetten läuft für sich und den guten Zweck: Beim 100-Kilometer-Bodenseelauf brauchte er kürzlich knapp zwölf Stunden. Jetzt will der Familienvater die Freude an seiner Leidenschaft mit anderen teilen. „Was ich kann, kann jeder!", so Franz.