Lottstetten Lottstetten: Schwarzwaldverein präsentiert attraktiven Wanderplan 2017

Der Schwarzwaldverein Lottstetten bietet in seinem Jahresprogramm viele Touren für große und kleine Wanderer an. Auch die Geselligkeit und der Umweltschutz kommen bei den Lottstetter Wanderern nicht zu kurz.

Der Vorstand der Ortsgruppe Lottstetten des Schwarzwaldvereins hat für dieses Jahr ein attraktives Wanderprogramm zusammengestellt. Wanderführer Thomas Güntert eröffnet am Sonntag, 12. Februar, die Saison mit einer Tour zum Hagenturm, wobei auch das Buchberghaus der Naturfreunde Schaffhausen besucht wird. Für den Wanderplan 2017 wurden Wanderziele wie das Albtal, der hohe Randen oder der Bodensee ausgesucht, wo Ruinen, Felsen, Schluchten und Moore angegangen werden.

Bei den Lottstetter Wanderfreunden wird aber auch die Geselligkeit gepflegt. So geht es mit der Ortsgruppe Laufenburg auf eine grenzüberschreitende Rhein- und Weinwanderung von Nack nach Buchberg und mit der Ortsgruppe Häusern werden geheimnisvolle Orte erkundet. Die Kinder der Familiengruppe warten bereits sehnsüchtig auf den ersten Schnee, um bei einer gemeinsamen Schlittenfahrt das neue Vereinsjahr zu eröffnen, das aus neun Wanderungen besteht, die meistens einen pädagogischen Hintergrund haben. Die Touren führen beispielsweise zum Irchelturm, auf den Schluchtensteig oder nach Hallau. Zudem gibt es eine Pilzwanderung. Der Höhepunkte wird sicherlich die Bergwanderung mit dem Naturschutzwart Christoph Ruess. Eher außergewöhnlicher hingegen ist die Fahrradtour auf die Küssaburg.

Der Lottstetter Schwarzwaldverein, dessen Mitglieder von Lottstetten bis Gurtweil über das gesamte östliche Kreisgebiet verteilt sind, hat neben den Aktiv- und Familienwanderern auch zwei Berggruppen. Im September begeben sich die Bergwanderer zum Ursprung des Rheins, den sie an der Quelle beim Lai da Tuma finden werden. Richtig zur Sache geht es bei den anspruchsvollen Touren der Berggänger, die zum Milchspürersee, ins Urnerland oder zu den Seen der Piora führen. Ein fester Bestandteil des Jahresprogramms ist auch der Naturschutz. Immer wieder treffen sich die Wanderer zu Arbeitseinsätzen in der Natur, wo Sitzbänke und Treppen repariert oder Wanderwege neu beschriftet und freigeschnitten werden. Die Lottstetter Dorfputzete ist ebenfalls ein fester Termin im Wanderplan. Bei sämtlichen Wanderungen sind Gäste willkommen. Für eine Teilnahme der Berggänger wird allerdings mindestens eine Tour mit der Bergwandergruppe vorausgesetzt, wo die Teilnehmer auf Kondition, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit überprüft werden. Mehr Infos über den Lottstetter Verein gibt es am Dienstag, 3 Januar, 19 Uhr, wenn der Vorsitzende Günther Haberstock und der Naturschutzwart Christoph Ruess in der Sendung "Hallo Nachbar" beim Schaffhauser Radiosender Radio Munot zu Gast sind.

Den Wanderplan finden Sie unter: www.swv-lottstetten.de