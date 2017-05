Lottstetten Kreisverkehr am Ortsausgang Lottstetten Richtung Jestetten kann kommen

Die Baukosten für die Kreisverkehrsanlage belaufen sich auf insgesamt 951 700 Euro, 209 400 Euro kommen als Landeszuschuss.

Lottstetten – Der Gemeinderat beschäftigte sich bei der jüngsten Sitzung mit der Aufstellung des Bebauungsplans "Kreisverkehr". Die Planungsgrundlagen und die Durchführung des Verfahrens wurden von Bauingenieur Ralf Mülhaupt der Städteplanerin Bettina Nocke vorgestellt und erläutert.

Das Planungsgebiet umfasst ausschließlich den Kreisverkehr sowie die Grün- und Ausgleichsflächen inklusive aller Anschlussbereiche der abgehenden Straßen, insgesamt eine Fläche von einem Hektar. Die Notwendigkeit für die Errichtung eines Kreisverkehrs an der Ortsgrenze von Lottstetten in Richtung Jestetten begründet sich darin, dass die derzeitige Verkehrssituation sehr unübersichtlich ist und bedingt durch die starke Frequentierung der Einkaufsmärkte ein erhöhtes Fahrzeugaufkommen über die Hauptstraße (K 6580), die Schmitterlestraße, Industriestraße und auch von der B 27 kommend zu berücksichtigen ist. An diesem Knotenpunkt treffen fünf Straßen aufeinander, durch die neue Verkehrsführung eines Kreisels sollen Gefahrenpotenziale und Verkehrsstaubildungen entschärft wie reduziert werden. Bislang ereigneten sich in diesem neuralgischen Bereich jährlich im Durchschnitt 5,8 Unfälle.

Im Kreisel werden alle fünf Straßen zusammengeführt. Die Straßen und auch die Kreisfahrbahn haben eine Breite von 6,8 Meter, der Kreisel einen Durchmesser von 40 Meter. Zur besseren Orientierung werden in den Einmündungsbereichen der abgehenden Straßen Fahrbahnteiler eingebaut, die mit Querungshilfen für Fußgänger eine Ergänzung zu den Gehwegen entlang der Straßen beim Kreisel bieten. Ein separater Fahrradstreifen ist nicht vorgesehen, da kein direkter Fahrradweg an den Kreisel angeschlossen ist, die Fahrradfahrer werden über die Kreisfahrbahn geleitet. Die Bushaltestelle im Bereich der nördlichen Hauptstraße Richtung Jestetten bleibt bestehen, im Kurvenbereich zwischen der Industriestraße und Schmitterlestraße entsteht eine neue Gewerbefläche, die Nutzung ist noch offen. Für die Anlage müssen keine weiteren Ausgleichsmaßnahmen erbracht werden, die Ausgleichsflächen sind Bestand der Kreisverkehrsanlage. Die Baukosten für die Kreisverkehrsanlage belaufen sich auf insgesamt 951 700 Euro, 209 400 Euro kommen als Landeszuschuss über das Regierungspräsidium, der Kreis Waldshut übernimmt 342 600 Euro und die restlichen 399 700 Euro muss die Gemeinde Lottstetten bezahlen.