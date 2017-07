Lottstetten Kommentar zur Drogeriemarkt-Ansiedlung: Gemeinderat ebnet Weg in die Moderne

Mit dem Abriss des landwirtschaftlichen Anwesens und der Ansiedlung eines Drogeriemarkts am Ortseingang von Lottstetten ebnet der Gemeinderat den Weg in die Moderne, kommentiert Autor Ralf Göhrig.

Es ist sehr bedauerlich, wenn ein altes und markantes Gebäude am Ortseingang verschwindet und durch einen weiteren Einkaufsmarkt ersetzt wird. Und es ist tatsächlich fraglich, ob drei Bäckereien in jeweiliger Sichtweite notwendig sind – vermutlich genauso wenig wie der Drogeriemarkt für die Versorgung der Gemeinde Lottstetten notwendig ist. Insofern ist es unverständlich, dass der Gemeinderat trotzdem die Voraussetzungen schafft, dies zu ermöglichen – auf den ersten Blick zumindest.

Denn es stellt sich die Frage, was die Alternative gewesen wäre, was mit den heruntergekommenen Gebäuden des ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebs geschehen wäre, wenn der Gemeinderat jetzt nicht gehandelt hätte. Im besten Fall nagte der Zahn der Zeit weiter am Mauerwerk, was wiederum nicht unbedingt zur Attraktivität Lottstettens beitrüge. Noch unangenehmer für die Anwohner wäre es gewesen, hätte sich ein neuer landwirtschaftlicher Betrieb, beispielsweise mit einer Biogasanlage angesiedelt.

Dies hat der Gemeinderat nun ausgeschlossen, und die Gemeinde einen Weg weiter in die Moderne geführt, denn Lottstetten ist nun mal kein Bauerndorf mehr. Das mag mancher bedauern, zu ändern ist es nicht. Mit der Entscheidung, einem Investor die Möglichkeit zu geben, baulich ansprechende Gebäude mit einer hochwertigen Grünanlage und Lärmschutzhecken zu errichten, zeigt der Gemeinderat, dass er handlungsfähig ist und dass er die Gemeinde entwickeln kann.

