Lottstetten Kleine Maßnahmen bringen Verbesserungen für den Verkehr

Die Verkehrsschau in Lottstetten hat zum Ergebnis, dass Maßnahmen mit relativ geringem Aufwand ausreichen, um die Verkehrssicherheit und die Bedingungen auf den Straßen zu verbessern.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtete Bürgermeister Jürgen Link über die Ergebnisse der am 5. Dezember 2016 durchgeführten Verkehrsschau zusammen mit der zuständigen Straßenmeisterei. Dabei wurde die Zufahrt zum Waldkindergarten begutachtet und festgestellt, dass kein weiterer Handlungsbedarf besteht. Vonseiten der Nutzer, also Eltern, die ihre Kinder dorthin bringen oder abholen, wurde jedoch in der Bürgerfrageviertelstunde darauf hingewiesen, dass der beschränkt öffentliche Weg sehr ausgefahren und bei nasser Witterung matschig sei. Bezüglich des Dornenweges, der zunehmend mit Schwerlastverkehr zum Dietenberg befahren wird, hatte die Straßenverkehrsbehörde keine Lösungsvorschläge parat, hier muss sich die Gemeinde selbstständig überlegen, nach welchen Regelungen verfahren werden soll, um die Belastungen zu relativieren.

Auch die Frage nach einer Integration des Struveweges in die Tempo-30-Zone wurde besprochen, hier ist es möglich, dass diesem Wunsch entsprochen wird. Ein Antrag seitens der Gemeinde kann gestellt werden, im Bereich der Einmündung von der Schitterlestraße sieht die Behörde keinen weiteren Handlungsbedarf, hier ist bereits die Tempo-30-Zone eingerichtet. Aufgrund der Sichtbehinderung im Bereich der L 165a in Nack kann die Gemeinde die Mammutbäume beseitigen. Auf der Höhe des ehemaligen Kindergartens in der Nacker Straße sollen die Schwellen zur Geschwindigkeitsreduzierung erneuert werden, außerdem wird auch überlegt, die Situation durch bauliche Veränderungen wie beispielsweise eine Verkehrsinsel noch zu verbessern.

Der Feldweg von der Gärtnereistraße zur Lerchenstraße ist nur beschränkt zu befahren, ein Schilderaustausch wird dies deutlicher signalisieren. Die Sichtverhältnisse im Kreuzungsbereich Lerchenstraße/Hauptstraße kann durch den Rückschnitt der Hecken deutlich verbessert werden, ein beheizter Verkehrsspiegel wird von Bürgermeister Link als falsche Sicherheit wahrgenommen und daher nicht befürwortet. Abschließend wurde der Gemeinde eine bessere Radwegführung, insbesondere des Fernradweges empfohlen, in diesem Zuge ist es jedoch erforderlich, mit den zuständigen Behörden und auch mit der benachbarten Schweiz in Kontakt zu treten.