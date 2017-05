Lottstetten Kinder- und Jugendchor Lottstetten hält mit dem Musical Rotasia ein Plädoyer für eine bunte Welt

Zahlreiche Zuschauer ließen sich in der Gemeindehalle in eine farbenfrohe Welt entführen. Das Stück, das vom Entdecken bunter 'Anderer' handelt, stellt Akzeptanz und Toleranz in den Mittelpunkt.

Lottstetten – Der Kinder- und Jugendchor Lottstetten präsentierte den zahlreichen Zuschauern in der Gemeindehalle das Musical „Rotasia“. Max Henes vom Männerchor zeigt sich ebenso wie das Publikum begeistert von den Darbietung der jungen Akteure: "Das war ein fantastischer Auftritt!"

Stolz können die rund 60 Kinder des Kinder- und Jugendchors Lottstetten auf die gelungene Aufführung sein. Farbenfroh und orientalisch ging es zu auf der Bühne der Gemeindehalle Lottstetten. Und: Die umfangreichen Proben hatten sich gelohnt. Mit viel Herzblut präsentierten die jungen Sänger ihre Lieder. Dazu mussten einige Künstler umfangreiche Sprechtexte lernen. Kein immer einfaches, dafür aber ein spannendes Unterfangen, wie die elfjährige Vlera Luzha zu berichten weiß: "Neben der Schule war es nicht einfach, auch noch die Texte auswendig zu lernen. Aber der Spaß an diesem Projekt war so groß, dass wir es alle super hinbekommen haben."

Mit dabei auf der Bühne waren auch Kinder aus Flüchtlingsfamilien, die in Lottstetten und Jestetten angesiedelt sind. Beide Gemeinden bemühen sich stark darum, die Integration zu fördern, so sind die Helferkreise der Orte sehr engagiert. Chorleiterin Manuela Danner ist bemüht, dieses Miteinander auch im Kinder- und Jugendchor umzusetzen: "Wir haben viele Migranten- und Flüchtlingskinder bei uns im Chor. Wir leben Akzeptanz und gegenseitigen Respekt bewusst vor. Diese Werte sind uns allen sehr wichtig."

Initiiert und finanziert wurde das Projekt vom Chorverband Hochrhein/Chor der Abendsingwoche. Und diese Investition zahlte sich voll aus, wie Sonja Dannenberger, Jugendbeauftragte des Chorverbandes Hochrhein, eindrücklich erklärt: "Die Kinder haben eine tolle Show auf die Bühne gezaubert. Alle in der Halle haben die Aufführung genossen." So kam das Musical „Rotasia“ lebhaft daher, immer wieder sorgten kleine Pointen für Lacher im Publikum. Aber auch die Ernsthaftigkeit und Aktualität der Handlung wurde herausgestrichen. Denn bei diesem Musical geht es darum, wie man fremden Menschen begegnet, auf diese "Anderen" zugeht und den Mut findet, das Fremde zu akzeptieren. So glauben die „Rotasier“, dass es nur sie auf der Welt gibt. Doch dann geht Prinz Shadi mit einigen treuen Weggefährten auf die Suche nach den "Anderen", über deren Existenz er in einem Buch gelesen hat.

"Musik kann eben verbindend wirken", erklärt Manuela Danner. "Das gemeinsame Singen und Lernen bei uns im Chor sorgt dafür, dass sich alle willkommen fühlen." Diesen Aspekt streicht sogleich auch Max Henes in seiner Schlussrede heraus – und appelliert an alle Zuschauer. "Seien sie offen für alle Menschen und gehen sie aufeinander zu. Genau so, wie es die Kinder im Musical gerade präsentiert haben."