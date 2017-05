Lottstetten Kinder- und Jugendchor Lottstetten entführt mit dem Musical Rotasia in eine bunte Welt

Kinder- und Jugendchor Lottstetten entführt mit dem Musical Rotasia in eine bunte Welt

Fleißig am Proben waren die kleinen Akteure für das Stück, das morgen in der Gemeindehalle aufgeführt wird. Auch Kinder aus Flüchtlingsfamilien machen mit – das Stück ist auch ein Plädoyer für eine offene und vielfältige Welt.

Lottstetten – Der Kinder- und Jugendchor Lottstetten präsentiert diesen Sonntag das Musical „Rotasia“. Mitsingen werden auch Kinder aus Flüchtlingsfamilien. Rund 60 Gesangstalente werden am Sonntag die Bühne in der Gemeindehalle erobern. Aufgeführt wird das Musical „Rotasia“, eine lebendige und emotionale Story, die mit Hintergrund und Bedacht ausgewählt wurde: Ist alles gefährlich, was anders ist? Wie begegne ich Fremden? Und wenn alle sagen, dass etwas nicht wahr sein kann, darf ich trotzdem davon träumen?

So handelt die Geschichte vom Land Rotasia, deren Einwohner alle rot und davon überzeugt sind, dass es nur sie auf der Welt gibt. Doch dann findet Prinz Shadi ein Buch, in dem über farbenfrohen „Andere“ geschrieben wird. Mit Neugier und Mut machen sich Shadi und einige Gefährten auf Erkundungstour... Initiiert und finanziert wird das Musical vom Chorverband Hochrhein, der an die Lottstetter Gruppe herantrat mit dem Wunsch, eine Geschichte einzustudieren, die sich mit der aktuellen Migranten- und Flüchtlingsthematik beschäftigt.

Für Chorleiterin Manuela Danner stand schnell fest, die Idee aufzugreifen – und mit dem Stück „Rotasia“ umzusetzen. „Das Musical wirft Fragen auf, mit denen sich die Kinder auch im wirklichen Leben auf vielfältige Art und Weise beschäftigen“, erklärt Manuela Danner und führt weiter aus. „Wir haben uns dann mit unserem Hintergrundwissen zu dieser Aufführung entschieden.“

So sind die Lottstetter Jungsänger seit Wochen fleißig am Proben. Die Texte und Lieder müssen schließlich perfekt sitzen, wenn es dann zur großen Aufführung vor zahlreichen Zuschauern kommt. Sind die Kids denn schon nervös und zittrig vor der Premiere? Bei dieser Frage hallt ein selbstbewusstes „Nein“ durch den Übungsraum. Die Gesangstalente freuen sich vielmehr auf den Auftritt und die Chance, einem breiten Publikum ihr Können zu präsentieren.

Es wird farbenfroh und orientalisch zugehen bei der Aufführung. Doch das Wichtigste sei das gemeinsame Miteinander, das Zusammenspiel verschiedener Kulturen und Herkünfte, weiß Manuela Danner. Musik verbinde eben, erklärt die erfahrene Pädagogin. Und: Durch das Singen wird die Integration der Migranten- und Flüchtlingskinder in die hiesige Gesellschaft weiter gefördert. „Sie kamen mit wenig Deutschkenntnissen zu uns in den Chor, aber durch die Melodien und Lieder haben sie sehr schnell die deutsche Sprache erlernt“, offenbart Manuela Danner – und freut sich auf den Auftritt der rund 60 Kinder. „Gemeinsam werden wir die Bühne erobern“, sagt die Chorleiterin mit einem stolzen Lächeln.

„Rotasia“ wird aufgeführt am Sonntag, den 21. Mai um 14.30 Uhr in der Gemeindehalle Lottstetten. Türöffnung ist ab 13.30 Uhr, der Eintritt ist frei.