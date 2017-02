Lottstetten Karl Fricker erhält eine Ehrung für 65 Jahre beim Kirchenchor Cantus Valbenja

Der Kirchenchor Cantus Valbenja gilt als prägendes Element in zahlreichen Gottesdiensten. Karl Fricker wird für 65 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Lottstetten (rkr) Eine große Anzahl Mitglieder hatte sich zur Hauptversammlung des Kirchenchors Cantus Valbenja im Bischoff-Stark-Haus in Lottstetten eingefunden. Nach besinnlichen Worten von Pfarrer Dressel, verbunden mit dem Gedenken an die Verstorbenen, durften sich die Anwesenden zunächst am Büfett erfreuen, bevor die Vorsitzende Ursula Müller die Versammlung offiziell eröffnete.

Nach der Verlesung des Jahresprotokolls erfolgte der Kassenbericht von Ruth Altenburger. Ihr wurde von den Kassenprüfern eine ordentliche Kassenführung bescheinigt. Auf Antrag von Präses Richard Dressel erhielt auch der Gesamtvorstand einstimmige die Entlastung. Im Amt bestätigt wurde Schriftführer Kurt Hämmerle, ebenfalls einstimmig wurden die Beisitzer Claus Giller, Christa Ernst und Gerda Bächle gewählt. Alle Gewählten nahmen die Ämter an.

Ein besonderes Ereignis war die Ehrung von Karl Fricker, der dem Chor, beziehungsweise dessen Vorläufer-Chören, seit nicht weniger als 65 Jahren als aktives Mitglied die Treue hält. Fricker ist nicht nur begeisterter Sänger, sondern war auch langjähriger Kassenprüfer. Als Dank für sein Engagement überreichte Richard Dressel einen Kunstdruck sowie ein besonderes Dankschreiben des Ordinariats in Freiburg. Vom Chor selbst nahm der Jubilar einen Gutschein für einen Wellness-Auftenthalt im Schwarzwald entgegen.

Ein besonderer Dank ging auch an Gisela Palme-Giller für die musikalische Leitung des Chores. Zusammen mit ihrem Ehemann Klaus Giller organisierte die Dirigentin über viele Jahre hinweg zusätzlich die Ausflüge des Vereins. In ihrer Ausführung ging Palme-Giller auf die Ereignisse des vergangenen Jahres und die Situation des Chors ein. Besonderes Augenmerk legte sie auf die Stimmbildung und Singkultur.

Diskutiert wurde in der Versammlung, ob im laufenden Jahr ein Open-Air-Gottesdienst beim Wohnpark Winkel veranstaltet werden könne. Anlässlich des Luther-Jahres plant der Chor, an der offenen Kirchen-Nacht der protestantischen Pfarrgemeinde mitzuwirken. Angedacht ist eventuell auch ein bewirtetes Kirchenfest im Sommer. Bevor die harmonisch abgelaufene Sitzung geschlossen wurde, lobte Pfarrer Dressel den Chor als prägendes Element in den Gottesdiensten, insbesondere bedankte er sich für die Unterstützung bei der Einführung neuen Liedgutes.