Lottstetten Justina Lee Brown eröffnet Konzertreihe in der Lottstetter Engelscheune

Funk, Soul und Reggae: Mit einem fulminanten Konzert überzeugte die nigerianische Künstlerin Justina Lee Brown in der neu eröffneten Café-Bar Baileyni.

In der Engelscheune, in der einst der berühmte Wirt und Freiheitskämpfer Josef Weißhaar die Pferde untergestellt hatte, wurde am Samstag Pata Pata getanzt. Justina Lee Brown eröffnete mit einem fulminanten Konzert eine hochkarätige Konzertreihe, die Helena Günther in ihrer neu eröffneten Café-Bar Baileyni anbietet.

Zahlreiche Besucher füllten schnell das Lokal und erkannten dass die gebürtige Nigerianerin die Musik und den Rhythmus im Blut hat. Die 33-Jährige brachte im schwarzen Mini-Glanz-Overall, Netzstrümpfen und High Heels auch optische Eleganz zum Ausdruck. Bei ihrer Performance passte jede Bewegung zum Takt und sie schaffte schnell eine tolle Atmosphäre. Jeder Besucher ging irgendwie den Takt mit, sogar das flinke Servicepersonal tänzelte und wippte hinter der Theke zu den Rhythmen von Funk, Soul und Reggae.

"No Woman no Cry" oder "The Lion sleeps tonight" waren nur einige der zahlreichen musikalischen Höhepunkte. Bei "Pata Pata" schwappte die afrikanische Lebensfreude auf die "Bleichgesichter" über, die völlig aus dem Häuschen waren. "She has a Tsunami Voice", schrie ein Landsmann der Sängerin ins Mikrophon, der aus Zürich kam und selbst eine spontane Gesangseinlage gab. "Das ist meine Musik, etwas besseres habe ich noch nie in Lottstetten gehört", schwärmte Fredi Nussbaum aus Lottstetten.

Justina wurde von hochkarätigen Konzertmusikern begleitet. Gitarrist Jay Gogan lebte und spielte über 30 Jahre in New York, der Schweizer Bassist und Toningenieur Thomas Wettstein kam aus München. Am Schlagzeug wirbelte der Basler Lorenz Hunziker Rutigliano, der schon mit Pepe Lienhard, Thomas D. und Hartmut Engler auf der Bühne stand. Obwohl das Baileyni am Wochenende bis 4 Uhr offen hat, war kurz vor Mitternacht mit der Musik Schluss. "Aus Rücksichtnahme auf die Nachbarschaft", betonte Helena Günther. Die Gäste erfuhren beim anschließenden geselligen Beisammensein noch einiges über die Künstler. Justinas Manager Jack Klaey erklärte, dass mit Tonträgern kein Geld mehr zu verdienen ist und die Künstler wieder auf die Bühne müssen. Justina spielt überwiegend an Open Air Festivals und in Clubs. CD Produktionen würden eher noch für die Promotion gemacht.

"Justina hatte vor fünf Jahren bei mir einen Riesenauftritt und seither sind wir befreundet", sagte Helena Günther, die früher in Zürich mehrere Musik-Bars führte. Durch ihre Bekanntheit in der Züricher Szene kamen auch sehr viele Besucher aus der kleinsten Weltstadt. Der ehemalige DJ "Joe" Zechner ist froh, dass es in Lottstetten wieder ein Lokal gibt, wo solche Konzerte stattfinden. "In den letzten Jahren war es diesbezüglich sehr mau, ich hoffe dass die Einheimischen dieses Angebot auch annehmen", so Zechner. Im Oktober gastiert mit "Ladyva" eine der besten Boogie Woogie Pianospielerin in Lottstetten. Sie wird von ihrem Bruder, dem vom Fernsehen bekannten Sänger Pascal Silva begleitet.