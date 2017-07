Lottstetten Jugendorchester DALJ beim Welt Jugendmusik Festival in Zürich

Am kommenden Wochenende spielen 3500 Jungmusiker aus der ganzen Welt beim Wertungsspiel in Zürich-Affoltern. Am Donnerstag werden die beiden Wertungsstücke in der Gemeindehalle Jestetten vorgestellt.

Das gemeinsame Jugendorchester „DALJ“ der Musikvereine Dettighofen, Altenburg, Lottstetten und Jestetten nimmt am kommenden Wochenende mit rund 3500 Jugendlichen aus 80 Jugendorchestern aus der ganzen Welt beim Welt Jugendmusik Festival in Zürich teil. Das 30-köpfige Jugendorchester wird dabei von zwei Nachwuchskräften der Musikgesellschaft Rafz und einigen Jungmusiker aus den eigenen Vereinen verstärkt. Das Jugendorchester tritt in Zürich mit insgesamt 43 Nachwuchsmusikern an.

„Die Proben laufen seit Februar auf vollen Touren und im Organisationsteam reden wir seit einem Jahr von diesem Event“, bemerkt die musikalische Leiterin Nicole Markhardt. Die Hauptorganisatorin Edeltraud Leber hat bereits Kontakt mit dem Orchesterbetreuer Matthias Fuhrer aufgenommen, der das Jugendorchester drei Tage in Zürich begleiten und dafür sorgen wird, dass alle zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind.

Bereits am Freitag nehmen die Kids an der Eröffnungsfeier im Hallenstadion und am Samstagmorgen am Festumzug durch die Züricher Altstadt teil. Der große Auftritt ist dann am Samstagmittag um 15 Uhr in der Kirche Glaubten in Zürich-Affoltern, wo das Orchester zwei Wertungsstücke vortragen muss.

Da der jüngste Musikant erst neun Jahre alt ist, hat Edeltraud Leber das Jugendorchester in der untersten der fünf Leistungskategorien angemeldet und Nicole Markhardt mit „Irish Fantasy“ und „Ouverture Festive“ zwei dem Leistungsstand entsprechende Musikstücke einstudiert. Marc Jeanbourquins „Irische Fantasie“ beginnt im unbeschwerten, lebhaften Stil im County Galway, streift dann die Moorlandschaften von Kerry in einem langsameren, liedhaften Satz, der Raum fur ein Solo bietet, und endet in Cork, wo ubermutige, schwungvolle irische Folk-Melodien mit an Dudelsack erinnernden Begleitungen angesagt sind. Die Ouverture Festive wird hingegen von drei musikalische Phrasen in unterschiedlichen Stimmungen unterteilt.

Auf die festlichen Eröffnungstakte folgen fanfarenähnliche Klänge und die Präsentation des Hauptthemas. Der Mittelteil bietet viel melodischen Freiraum, während das abschließende Allegro eine zarte Melodie entwickelt, bevor sich das Stück seinen Weg zu einem würdevollen und zugleich lebendigen Schluss bahnt. Die Ouverture Festive ist ein Werk, das alle Facetten des Blasorchesters herausstreicht und sich damit ebenso für den Konzertsaal wie auch für Wettbewerbe eignet. Wenn der Druck von den Musikern gewichen ist, geht es ins Hallenstadion zur Youth Music Party.

Am Sonntag ist ein Stadtbummel angesagt, ehe es zur Rangverkündigung ins Hallenstadion geht. Erst dann wird das Jugendorchester wissen, wo es im internationalen Vergleich steht. „Das Wertungsspiel ist ein kleiner Mosaikstein, genauso wichtig ist aber auch die Entwicklung, die jeder einzelne Musiker in der Vorbereitung durchmacht“, betonte Nicole Markhardt.

Am morgigen Donnerstag werden um 19 Uhr in der Gemeindehalle Jestetten die beiden Wertungsstücke öffentlich vorgestellt.