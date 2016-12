Lottstetten Jan Zacek und das Duo Giocondo sorgen für Stimmung in der Klangscheune

Jan Zacek und das Duo Giocondo präsentieren irische und schottische Folk-Songs und begeistern sowohl instrumental als auch stimmlich das Publikum.

Die Klangscheune öffnete kurz vor den Feiertagen ihre Pforte zum Konzert. Es traten Jan Zacek, der Hausherr und das Duo Giocondo auf. Das Duo bestand aus Andrea Brunner an der Violine und Cindy Schwemmer-Oppliger am Akkordeon, die das Konzert nicht nur instrumental, sondern auch mit Gesang bereicherten. Mit irischen Folk-Songs wurden die zahlreichen Gäste in der Klangscheune auf die Festtage vorbereitet. Sie lauschten den harmonisch abgestimmten Klängen, die Jan Zacek mit seiner Akustikgitarre begleitete.

Einige Lieder stammten auch aus der Schottischen Folk-Szene und ergänzten das Repertoire ideal. Die facettenreiche Musik aus volkstümlichen Weisen der grünen Insel wurde durch zwei Songs aus der Feder von Zacek ergänzt. Sie fügten sich wunderbar ins Programm ein, mit "Green Eyes" und "Do not walk alone" gelang es den Künstlern, gefühlvolle und dennoch ausdrucksstarke Akzente zu setzen. Auch rein instrumental präsentierte Stücke fesselten die Zuhörer und zogen diese in den Bann, sich auf eine mentale Reise zu begeben.

Entspannung und Unterhaltung waren gleichsam geboten. Das stimmungsvolle Programmarrangement schaffte den Spagat zwischen mitreißender Spielkunst der drei Instrumente Violine, Akkordeon und Gitarre sowie der Melancholie der Melodien und der Schönheit des Gesangs. Die Seele der gälischen und irischen Musik wurde mit hoher musikalischer Qualität und künstlerischer Darbietung nach Lottstetten projiziert und begeisterte das Publikum, das die Veranstaltung in vollen Zügen genoss und mit entsprechendem Applaus belohnte.