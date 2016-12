Lottstetten In Lottstetten werden noch dringend Sternsinger gesucht

Die Sternsinger sind in diesem Jahr für den Klimaschutz unterwegs, allerdings werden für die Spendensammlung noch dringend Kinder ab der zweiten Klasse gesucht.

Die Sternsinger in Lottstetten sollen am Sonntag, 8. Januar, nach dem Gottesdienst nach altem Brauch wieder von Haus zu Haus ziehen. Als die Heiligen Drei Könige Kaspar, Melchior und Balthasar werden sie mit dem Kreidezeichen "C+M+B" den Segen "Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus" an den Haustüren anbringen. Doch bisher haben sich nur wenige Kinder für diese Aktion gemeldet.

Mit der diesjährigen Spendensammlung wollen die Sternsinger in ganz Deutschland auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen, der in weiten Teilen der Welt für extreme Trockenheit sorgt. Beispielland der diesjährigen Sternsinger Aktion ist Kenia, wo ausbleibender Regen den Menschen die Lebensgrundlagen entzieht. Bei der letzten Sternsingeraktion hatten sich zum Jahresbeginn 2016 bundesweit rund 330 000 Sternsinger und etwa 90 000 Begleitende in über 10 000 Pfarrgemeinden, Schulen und weiteren Einrichtungen beteiligt und mehr als 46 Millionen Euro gesammelt. Mit den gesammelten Spenden werden mehr als 1500 Projekte für Not leidende und benachteiligte Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt.

Durch ihr Engagement werden auch die kleinen Sternsinger-Könige aus Lottstetten zu einem Segen für benachteiligte Gleichaltrige in aller Welt. Die Organisatorin Uli Looser ist aber immer noch auf der Suche nach Sternsingerkinder. Um den Sternsingerdienst in Lottstetten mit den Ortsteilen Nack und Balm abzudecken, benötigt sie rund 30 Kinder ab der zweiten Schulklasse. Uli Looser betont, dass dabei die Konfession absolut keine Rolle spielt und auch auswärtige Kinder herzlich willkommen sind. Thomas Looser und das Küchenteam, das aus Eltern und ehemalige Sternsinger besteht, serviert den kleinen Königen nach getaner Arbeit wieder Spaghetti, Salat und Schokoladenpudding.

nimmt Uli Looser, Telefonnummer 07745/966 05, oder per E-Mail (uli.looser@t-online.de) entgegen.