Lottstetten In Lottstetten heißt es bei der Volksbank künftig Selbstbedienung statt Bankschalter

Der Lottstetter Gemeinderat nimmt mit Bedauern zur Kenntnis, dass die Volksbank Hochrhein ihre Bankschalter in Lottstetten schließt und hofft, dass die Sparkasse noch von diesem Schritt abgehalten werden kann.

Bei der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung sprach Ratsmitglied Axel Holzscheiter die geplante Schließung der Filiale der Volksbank Hochrhein in Lottstetten an. Die Bankfiliale liegt zentral bei den Einkaufsmärkten, Kunden können somit ihre Bankgeschäfte mit dem Einkauf von alltäglichen Lebensmitteln verbinden. Künftig wird der Service nicht mehr durch einen besetzten Bankschalter erfolgen, sondern nur noch als Self-Service-Kundenautomat, bei dem die Bankkunden ihre Kontostände abrufen können, Überweisungen und weitere Buchungen per Tastendruck eingeben und auch Bargeld abheben können.

Dieser Trend ist überall erkennbar, Selbstbedienungs-Bankterminals halten auch – oder gerade – im ländlichen Raum Einzug. Bedingt durch das bequeme Online-Banking erledigen immer mehr Menschen ihre Bankgeschäfte vom gemütlichen Sofa oder vom Schreibtisch aus und gehen nicht mehr persönlich zu den begrenzten Öffnungszeiten in die Bank vor Ort.

Axel Holzscheiter sieht diese Entwicklung für Lottstetten jedoch kritisch und forderte Bürgermeister Jürgen Link auf, ein Schreiben an die Verantwortlichen der Bank zu schicken, in dem der nicht zu begrüßende Charakter, was das Soziale dieser Entscheidung angeht, gerügt wird, besonders wenn zu erkennen sei, dass die Gemeinde wächst und nicht schrumpft. "Die soziale Verantwortung der regionalen Banken bezieht sich nicht nur auf die Spendenverteilung an die Vereine, obgleich die sehr wichtig und auch willkommen ist, kann aber nicht nur darauf reduziert werden", sagte Holzscheiter.

Er bat darum, dieses Thema mit der Sparkasse zu besprechen, die zwar noch nicht öffentlich verlauten ließ, die Lottstetter Filiale zu schließen, aber dennoch eine ähnliche Strategie fährt. Thomas Güntert formulierte einen Aufruf, zur Sparkasse zu wechseln, um den Erhalt des Standorts zu stärken. Die Ratsmitglieder vermuten, dass vor allem ältere Kunden mit dem Self-Service überfordert sind und eine personelle Besetzung des Schalters notwendig ist.