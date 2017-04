Lottstetten In Lottetstten regt sich Bürgerprotest gegen die Schließungen von Bankfilialen

Lottstetter Bürger wollen Bankfilialen mit Schalter retten oder zurückbekommen. 405 gesammelte Unterschriften gehen an Bürgermeister Link, die diesem Wunsch Ausdruck verleihen.

Die Bankfilialen in Lottstetten schließen und die Bevölkerung läuft Sturm. Innerhalb einer Woche wurden in der Grenzlandgemeinde 405 Unterschriften gegen die Schließung gesammelt und an Bürgermeister Jürgen Link übergeben. Uwe Buchter, Andrea Stantz und Sarah Buchter haben in Geschäften und Gastronomiebetrieben Unterschriftslisten ausgelegt und angekündigt, dass die Aktion auch noch weiterhin läuft.

Hintergrund ist die Schließung der Volksbankfiliale in Lottstetten zum 1. April und die geplante Schließung der Sparkassenfiliale im Verlauf des Jahres. Wie lange und zuverlässig die Bankomaten und Briefkästen in Betrieb sein werden, ist völlig unklar. Dies heißt, dass es für ältere Menschen, die mit der Technik nicht gut klarkommen, kaum mehr möglich sein wird, Bargeld zu beziehen. Das Aufsuchen der Jestetter Filialen ist mit erheblichem Aufwand verbunden. Gleiches gilt auch für Handel und Gastronomie, die Bargeld zur Bank bringen und Wechselgeld holen wollen.

„Eine Bank mit persönlicher Betreuung ist für eine eigenständige Gemeinde ein unverzichtbarer Standortfaktor“, stellte Bürgermeister Jürgen Link fest. Wenn derart wichtige Infrastruktur fehlt, hat das auch Auswirkungen auf die Standortqualität, die zukünftige Ortsentwicklung und damit nicht zuletzt auf die Attraktivität und den Wert jeder Immobilie und den Mietpreis.

Die Banken wollen durch Onlinebanking ohne persönliche Betreuung Personal einsparen. Doch viele Menschen haben nicht die nötige Infrastruktur oder misstrauen der Sicherheit dieses Verfahrens. Gleichzeitig werden mit der Begründung, das Filialnetz zu erhalten, Gebühren erhöht und immer wieder neue eingeführt. Nicht zuletzt muss sich, nach Ansicht der Initiatoren der Unterschriftenaktion, jeder die Frage stellen, was seine Hausbank, der die Familien oft über Generationen treu waren, mit diesem Vorgehen sagen will: „Von Wertschätzung, Kundennähe oder Service kann da wohl keine Rede mehr sein“, findet Uwe Buchter. Falls die Sparkasse und die Volksbank bei ihrer Entscheidung bleiben, will die Gemeinde Lottstetten versuchen, eine andere Bank zum Betrieb einer Filiale nach Lottstetten zu holen.