Lottstetten Heutige Senioren sind laut Bürgermeister Jürgen Link viel aktiver als die vor 50 Jahren

Der Altennachmittag in Lottstetten feiert sein 50-jähriges Bestehen. Bürgermeister Jürgen Link weist auf die gute Konstitution der älteren Mitbürger in der heutigen Zeit im Vergleich zu 1967 hin.

Im Jahr 1967 wurde in Lottstetten der erste Altennachmittag begangen, also galt es in diesem Jahr, das 50-jährige Bestehen der Veranstaltung zu feiern. Zu diesem Anlass hat der Elisabethenverein, der den Altentag federführend organisiert, ein mehr als dreistündiges Programm auf die Bühne der Gemeindehalle gebracht.

Die Bedeutung des Lottstetter Seniorentags lässt sich an der Begrüßungsliste von Eugen Straub, dem Vorsitzenden des Elisabethenvereins, ablesen. Neben Bürgermeister Jürgen Link und seinem Amtsvorgänger Lothar Mülhaupt waren die Pfarrer der drei Kirchengemeinden – Sibylle Krause, Richard Dressel und Georg Blase – zu der Veranstaltung gekommen.

Der Seniorentag ist ein fester Bestandteil des Dorflebens und er erinnert daran, dass die Generation der 70- und 80-jährigen diejenige war, die die Gemeinde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts maßgeblich geprägt hat. "Genießen Sie die Früchte ihrer Arbeit", sagte Bürgermeister Jürgen Link. Er erinnerte daran, dass der medizinische Fortschritt ermöglicht, dass die heutigen Senioren noch viel aktiver am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können als ihre Vorgängergeneration.

Dies komme laut Bürgermeister Link auch darin zum Ausdruck, dass ein aktueller Seniorentag ein ausgewachsenes Fest sei, während in früheren Zeiten die älteren Mitbürger meistens schon nach dem Vesper wieder nach Hause gegangen seien. Link dankte Barbara Minet und ihren vielen ehrenamtlichen Helfern, ohne die ein solcher Anlass überhaupt nicht möglich sei.

Ein Seniorennachmittag besteht freilich nicht nur aus Ansprachen und aus dem Verzehr von Kaffee und Kuchen, den freiwillige Spender den Organisatren der Veranstaltung zukommen ließen. Auch ein Unterhaltungsprogramm sorgte bei den älteren Mitbürgern für Kurzweil. Der Musikverein Lottstetten unter der Leitung von Martin Weiss gab in einem kleinen Konzert den Takt vor und die Kindertanzgruppe des Turnvereins unter der Leitung von Yuliya Morasch begeisterte das Publikum mit ihrer Darbietung. Großen Anklang fand das Quiz zum Ortsgeschehen und auch das gemeinsame Singen von Liedern erinnerte an die Zeit, wie es früher einmal gewesen war.