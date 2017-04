Lottstetten Grundsteinlegung für Erweiterung der Grundschule in Lottstetten

Grundsteinlegung für Erweiterung der Grundschule in Lottstetten

Der Erweiterungsbau der Grundschule in Lottstetten steht schon lange auf der Wunschliste der Gemeinde. Bei der Grundsteinlegung wird eine Kapsel mit aktueller Tageszeitung, Gemeindemitteilungsblatt, einer Namensliste der Mitwirkenden der Grundsteinlegung und ein Euro-Münzensatz ins Fundament gelet.

Lottstetten (rig) Glücklicherweise leben wir nicht mehr in der vorchristlichen Zeit. "Damals wurde ein menschliches Opfer unter den Grundstein eines Bauwerks gelegt", wusste Architekt Peter Schanz zu berichten.

Bei der Grundsteinlegung zum Erweiterungsbau der Lottstetter Grundschule wurde eine Kapsel in das Fundament gelegt. Diese enthält eine aktuelle Tageszeitung sowie ein Gemeindemitteilungsblatt, eine Namensliste der Mitwirkenden der Grundsteinlegung sowie ein Euro-Münzensatz.

Dieser Bau war schon seit langer Zeit auf der Wunschliste der Gemeinde. Die Vereine wünschten sich an dieser Stelle, zwischen Schulgebäude und Gemeindehalle einen Gymnastiksaal, doch auch die Erweiterung der Schule um ein paar Klassenzimmer schien geboten, denn durch den großen Zuzug wächst die Gemeinde zusehends.

Eine Vielzahl von Varianten wurde erarbeitet und schließlich fand eine der Varianten den Gefallen von Schule, Vereinen, Verwaltung und Gemeinderat. "Ich bin der festen Überzeugung, dass eine gute Lösung gefunden wurde", stellte Bürgermeister Jürgen Link zuversichtlich fest. Er dankten allen Beteiligten, vor allem den Mitarbeitern der Verwaltung, die sich mit überdurchschnittlichem Engagement für dieses Projekt eingebracht hatten, allen voran den gerade in den Ruhestand getretenen Hausmeister Edwin Kübler und auch seinen Nachfolger, Martin Windisch. Jürgen Link machte in seiner Ansprache darauf aufmerksam, wie wichtig eine verwaltungstechnisch saubere Abwicklung des Vorhabens, das die Gemeinde immerhin rund 1,3 Millionen Euro kosten wird, ist. "Mehrere Fahrten zum Regierungspräsidium nach Freiburg waren notwendig", sagte Link, "um so gut wie möglich, Zuschüsse abzugreifen."

Der nun, durch die Baufirma Leute aus Jestetten zu realisierende Bau kombiniert die Ansprüche der Schule durch die Schaffung von zusätzlichen Klassenzimmer, berücksichtigt aber auch die Bedürfnisse der Vereine durch die Verwirklichung des gewünschten Gymnastikraums, der ein ganzes Stockwerk einnehmen wird.

Der Bedeutung des Baus entsprechend waren dann auch Lehrer, allen voran Rektorin Gisela Keller, Schüler, Vereinsvertreter, Verwaltungsmitarbeiter und Gemeinderäte zur Grundsteinlegung gekommen. Hierbei legte der Bürgermeister Jürgen Link selbst Hand an und sorgte dafür, dass die Kapsel ordentlich einbetoniert wurde.