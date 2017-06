Lottstetten Golfclub Nack: Für guten Zweck eingelocht

Prominenz auf der Nacker Golfanlage erspielt 85 000 Franken für Sportprogramme für Kinder in benachteiligten Regionen.

Lottstetten (thg) Auf der Nacker Golfanlage vom Golfclub "Rheinblick" wurden beim "Charity Golf Cup" knapp 85 000 Schweizer Franken eingespielt. Der Gewinn geht zu Gunsten der Internationalen Entwicklungshilfeorganisation "Right to Play", die weltweit mit Spiel- und Sportprogrammen Kinder in benachteiligten Regionen fördert. Die Organisation wird weltweit mittlerweile von rund 300 Profisportlern unterstützt.

In Nack gingen 52 golfbegeisterte Persönlichkeiten aus den Bereichen Finanzen, Wirtschaft und Sport auf die Golfrunde. Die Startgebühren für einen Vierer-Flight betrug 4500 Franken. Die bekanntesten Teilnehmer waren Andy Wenzel, ehemaliger Weltmeister, Olympiamedaillen- und Gesamtweltcupgewinner aus Liechtenstein, und der Schweizer Roland Collombin, der in den 1970-er Jahren zu den besten Abfahrern der Welt zählte und zweimal den Abfahrts Weltcup gewann. Der Österreichische Skistar Marc Girardelli hatte kurzfristig abgesagt. Zudem waren ehemalige Profis vom Eishockey, Tennis und Handball auf der Runde.

Das Golfturnier wurde im Texas-Scramble Modus ausgetragen, wobei immer der beste Ball der vier Teilnehmer eines Flights weitergespielt wird. "Der Platz ist gut, aber ziemlich lang, besonders die Wege zwischen den einzelnen Spielbahnen. Bei dieser Hitze weiß man nachher schon, was man gemacht hat", bemerkte Andy Wenzel. Gewonnen hat das Team mit der ehemaligen Schweizer Profi-Golfspielerin Nora Angehrn. Zweiter wurde das Team von Roland Collombin. Dem ehemaligen Skistar blieb das Nachsehen, genau wie bei den Olympischen Spielen 1972 in Sapporo, als er hinter Bernhard Russi die Silbermedaille gewann.