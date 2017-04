Lottstetten Gemeinderat lehnt Streichelzoo auf dem Dietenberg ab

Marcel Droz ist mit einer erneuten Antragstellung auf Flächennutzungsplanänderung für sein Grundstück auf dem Dietenberg wieder gescheitert. Die Gemeinde Lottstetten will dort keinen Streichelzoo.

Lottstetten (hg) Mit einer erneuten Antragstellung auf Flächennutzungsplanänderung für sein Grundstück auf dem Dietenberg ist Marcel Droz wieder gescheitert. Die Gemeinde Lottstetten will dort keinen Streichelzoo und Treffpunkt für Naturfreunde, Wanderer und Radfahrer. Drei Gemeinderäte hatten keine Meinung zu diesem Vorhaben und enthielten sich ihrer Stimme, alle anderen Anwesenden des Gemeinderates votierten gegen die Flächennutzungsplanänderung und damit gegen das Vorhaben von Droz. Dieser hatte bereits im Herbst 2015 einen entsprechenden Antrag eingereicht, der damals vom Gemeinderat mehrheitlich abgelehnt wurde. Als Begründung wurde darauf verwiesen, dass der Standort nicht optimal sei und dass sich die Gemeinde um einen Alternativ-Standort bemühen möchte. Diese Suche ist jedoch gescheitert, weshalb Droz, der an seinem Plan festhält, erneut einen Antrag einreichte. Gemeinderatsmitglied Stefan Rehm plädierte jedoch für eine erneute Ablehnung, denn aus seiner Sicht hätte sich nichts an der Situation geändert. "Das Gebäude gehört da nicht her, eine Streuobstwiese gibt es auch nicht", sagte Rehm und führte außerdem an, dass von Seiten der genannten Unterstützer des Projektes, wie der Regionale Naturpark Schaffhausen, keine konkrete Kooperation zu erkennen sei.