Lottstetten Förster sehen Erfolge im Kampf gegen Baumschäden durch Sikawild

Zum Thema Sikawild informierte in der vergangenen Woche der Ökologische Jagdverband. Forstwirte beklagen die Schäden, die die Tiere an Bäumen verursachen. Die höhere Bejagung seit etwa zwei Jahren zeigt nun erste Wirkung.

Umfassend informiert wurden Interessierte zum Thema Sikawild bei einer Tagung in der vergangenen Woche. Der Ökologische Jagdverband hatte eingeladen und mit Janosch Arnold, dem Leiter der Wildforschungsstelle Aulendorf, Rudi Suchant von der Forstlichen Versuchsanstalt Freiburg, Bruno Schmid (Kantonsforstmeister SH), Hans-Peter Barth (Kreisforstamt WT), Jens Borchers (Fürstl. Fürstenbergische Forstverwaltung) und Bernhard Kallup (Kreisjägermeister) namhafte Spezialisten eingeladen.

Das Sikawild lebt in mehreren Unterarten im fernen Osten und wurde Ende des 19. Jahrhunderts von Carl Hagenbeck nach Europa gebracht. In Deutschland hat sich das Sika inzwischen in einigen Regionen als Wildpopulation etabliert. Das Sikawild vom Hochrhein stammt aus einem Gehege im Rohrhof, das seit 1910 betrieben wurde. Im Jahre 1936 sind von dort 420 Stück Dam- und Sikawild in die Freiheit entkommen und während das Damwild sich nicht halten konnte, hat sich das Sika im gesamten Klettgau ausgebreitet und ist inzwischen bis in den Bereich St. Blasien, in den Kreis Tuttlingen und den Kreis Villingen-Schwennigen vorgedrungen.

„Von dieser robusten Tierart geht ein großes Schadpotenzial aus“, sagte Klaus Rentschler, Forstrevierleiter in der Gemeinde Klettgau. Rentschler berichtete über die enormen Schäden, die vom Sikawild, insbesondere durch Fressen der Rinde, verursacht wurden. Nachdem die Gemeinde Klettgau zwei Jagdreviere in Eigenregie bejagt, konnten durch die Erhöhung der Abschusszahlen die Schäden deutlich reduziert werden. Wichtig hierbei war die Auflösung der Rudelstrukturen. „Es ist kein Totalabschuss des Sikas geplant“, sagte Rentschler, „aber die Schäden müssen für den Waldbesitzer überschaubar bleiben.“ Wichtig seien für eine effektive Bejagung des Sikawildes revierübergreifende Drückjagden und ein gutes Verhältnis zum Jagdnachbarn. Laut Wolfgang Steier, Leiter der Regionalgruppe Südschwarzwald des ÖJV bejagen immer mehr Kommunen ihre Waldflächen in Eigenregie. Dadurch kann gewährleistet werden, dass das Wild auch tatsächlich geschossen wird.

Ein großes Problem stellt die mögliche Hybridisierung der Sikas mit den heimischen Rothirschen dar. Um dies zu verhindern, sollten die Populationen von Rot- und Sikawild möglichst getrennt bleiben.

Sehr interessant verlief die Waldexkursion am Nachmittag mit Forstdirektor Hans-Peter Barth. Er verdeutlichte die Schwierigkeiten der Sikajagd im natürlichen Dauerwald und zeigte Lösungsmöglichkeiten auf. Auch Barth propagierte revierübergreifende Jagden, die im Jestetter Bereich sogar über die Landesgrenze sehr erfolgreich stattfinden. „Seit einigen Jahren trägt unsere Jagd Früchte, wir finden nur noch wenige frische Schälschäden“, zeigte sich Barth erfreut.