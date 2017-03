Lottstetten Feuerwehr Lottstetten blickt auf aktives Jahr

Kameraden begrüßen vier Neuzugänge in ihren Reihen. Der Einsatz einer Drohne bei einer Personensuche war eine der Besonderheiten im vergangenen Jahr.

Lottstetten – Kommandant Thomas Krömer eröffnete die Hauptversammlung im vollbesetzten Feuerwehrhaus. Vertreten warenen auch Bürgermeister Jürgen Link und der stellvertretende Kreisbrandmeister Andreas Kuhnert. Im Mittelpunkt der Versammlung standen Neuaufnahmen, Ehrungen und Beförderungen.

In seinem Rückblick erwähnte Thomas Kromer die zahlreichen Einsätze im Jahr 2016. Die Wehr hat 26 Aktive in der Einsatzabteilung und 21 in der Seniorenabteilung. Größere Brandeinsätze waren glücklicherweise nicht zu verzeichnen, dafür aber Fahrzeug- und Kaminbrände sowie ein Flächenbrand. Ein medizinischer Notfall musste unterstützt werden. Bei einem Auto, der im Gleisbett der SBB liegengeblieben war, wurde technische Hilfe geleistet. Einen detaillierten Bericht verlas Schriftführer Dominic Böhler. Er berichtete über eine Personensuche, wobei eine Drohne zum Einsatz kam. Die Personensuche musste ergebnislos abgebrochen werden.

Von der Jugendfeuerwehr, die vor zehn Jahren gegründet wurde, berichtete Leiter Mario Kalff. Auch sie hatte zahlreiche Übungen und sonstige Arbeiten, die Feuerwehr betreffend, zu absolvieren. Das Jubiläum „zehn Jahre Jugendfeuerwehr Lottstetten“, rüstete die Jugendabteilung aus.

Auch den Aufbau der Kameradschaft mit der Schweizer Jugendfeuerwehr, Stützpunktwehr Dielsdorf, wurde hergestellt. Die Jugendfeuerwehr hat aktuell dreizehn Jugendliche, davon neun Jungen und vier Mädchen, in ihren Reihen. Die Einsatzabteilung hatte 20 Proben absolviert, davon hatten zehn Einsatzkräfte niemals gefehlt. Es waren: Fridolin Burger, Nico Fancellu, Fabian Günther, Yannick Günther, Mario Kalff, Thomas Kromer, Bertrand Lorenz, Stefan Russ, Patrick Schlatter und Frank Schlosser. Gedankt wurde ihnen mit einem Präsent.

Der Probendurchschnitt lag bei 82 Prozent. In die Wehr neu aufgenommen wurden Anour Tuliemat, Edward Olawumi, Vilma Prencipe und Avni Miftari. Kommandant Thomas Kromer wurde vom stellvertretenden Kreisbrandmeister Andreas Kuhnert zum Hauptbrandmeister befördert. Weitere sieben Wehrmänner wurden zum Feuerwehrmann befördert und jeweils einer zum Löschmeister, zum Oberlöschmeister und einer zum Oberbrandmeister. Die Beförderungen wurden von Kommandant Thomas Kromer, Bürgermeister Jürgen Link und dem stellvertretende Kreisbrandmeister Andreas Kuhnert ausgesprochen. Für 25 Jahre Dienst wurden Pietro Nicolosi und Jürgen Kübler (in Abwesenheit) das Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg in Silber verliehen.