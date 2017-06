Lottstetten Erfolgreich auf dem Kunstrad: Anika Papok und Anna-Sophia von Schneyder aus Lottstetten

Der Kunstradsport verbindet Anika Papok und Anna-Sophie von Schneyder. Zum zweiten Mal wurden die 14-Jährige und 13-Jährige Deutsche Meisterinnen in der Klasse U 15. Die beiden Nachwuchssportlerinnen genießen die volle Unterstützung ihrer Familien, wo der Kunstradsport einen großen Stellenwert hat.

Lottstetten – Die 14-jährige Anika Papok und die ein Jahr jüngere Anna-Sophia von Schneyder sind nicht nur gute Freundinnen, sie haben auch das gleiche Hobby: Sie fahren Kunstrad, und das so gut wie niemand in ihrem Alter in Deutschland. Die Beiden wurden vor kurzem zum zweiten Mal Deutsche Meisterinnen in der Klasse U 15. Anna-Sophia ist mit dem Kunstradsport groß geworden. Ihre Mutter Kerstin von Schneyder-Stark wurde 1996 mit Susanne Seifert Weltmeisterin im Zweier Kunstradfahren der Frauen. Um ihre Erfahrung weiterzugeben, trainierte sie danach zusammen mit dem inzwischen verstorbenen Harald Schiffler den Lottstetter Nachwuchs.

Die kleine Anna-Sophia ging immer wieder mit ins Training und fing mit sechs Jahren selbst an, Kunstrad zu fahren. Zur selben Zeit fing auch Anika Papok damit an. Im Turnverein Lottstetten war sie bereits eine gute Turnerin. „Ich wollte einfach mal etwas Spezielles ausprobieren“, erinnert sich Anika. Die beiden Trainer sahen schnell, dass die beiden Mädels für eine Doppelbesetzung auf dem Kunstrad zusammenpassen. „Es gibt selten Kunstrad-Paare, die so früh zueinander finden“, bemerkt Kerstin von Schneyder.

Anika und Anna-Sophia gewannen schnell den ersten ihrer zahlreichen Badischen Meistertitel. Im vergangenen Jahr gewannen sie in Lengerich/Westfalen als jüngste Teilnehmerinnen die Deutsche Meisterschaft bei den unter 15-Jährigen. Hinter dem Erfolg steckt aber auch eine Menge Fleiß. Die beiden trainieren dreimal in der Woche jeweils rund zwei Stunden und fahren jeden Monat in ein dreitägiges Trainingslager zum Bundestrainer Dieter Maute nach Tailfingen.

Im nächsten Jahr werden Anna-Sophia und Anika in der Kategorie Jugend starten und können sich als eines von drei Paaren für die Kunstrad-Nationalmannschaft qualifizieren. Dann werden die beiden noch einen Zahn zulegen müssen. Kerstin von Schneyder kann sich erinnern, wie sie früher fünfmal in der Woche trainiert hat. Das Training belastet Anika und Anna-Sophia jedoch nicht sonderlich, solange es ihnen Spaß macht und noch genügend Freizeit bleibt. „Wir gehen gerne mal zusammen ins Schwimmbad oder haben im letzten Jahr Handarbeiten gemacht, die wir am Lottstetter Adventsmarkt verkauft haben“, sagt Anna-Sophia. Anika spielt zudem im Jugendorchester DALJ Querflöte, und Anna-Sophia nimmt Klavierunterricht.

Obwohl beide Mädchen das Zeug für das Gymnasium gehabt hätten, haben sie sich bewusst für die Realschule in Jestetten entschieden. „Nach der Mittleren Reife stehen ihnen doch noch alle Türen offen“, sagt Kerstin von Schneyder, die es genießt, dass sie ihre Kinder gemeinsam am Mittagstisch hat.

Die beiden Nachwuchssportlerinnen haben die volle Unterstützung ihrer Familien, wo der Kunstradsport einen großen Stellenwert hat. Auch Anikas Schwester Leonie und Anna-Sophias Geschwister Natascha und Nikolaj betreiben diesen Sport. Anikas Mutter Alexandra ist Co-Trainerin, und die Väter Norbert Papok und Stephan von Schneyder stehen an der Spitze des Radfahrervereins Lottstetten.