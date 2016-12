Lottetten/Herrischried Ein Leben für den Fußball

Willi Heckel ist Gründungs- sowie Ehrenmitglied des FC Herrischried und gehört seit 25 Jahren dem FC Weisweil an.

Der Lottstetter Willi Heckel ist Gründungsmitglied des FC Herrischried und wurde kürzlich anlässlich der 60-jährigen Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied ernannt. Der heute 78-Jährige ist bis zu seinem 13. Lebensjahr in der Heimat seiner Mutter in Bad Aibling aufgewachsen, ehe er mit seiner Familie nach Herrischried kam.

Nachdem die deutsche Fußball Nationalmannschaft 1954 in Bern die Weltmeisterschaft gewann, wurde auch der Hotzenwald vom Fußballfieber befallen. Es dauerte jedoch bis ins Jahr 1956, dass im Gasthaus Ochsen von dem damals 18- jährigen Willi Heckel einer der ersten Fußballclubs auf dem Hotzenwald gegründet wurde. Heckel spielte allerdings nur ein Jahr in der Aktivmannschaft. "Meine sportliche Karriere musste ich schon früh wegen Knieproblemen beenden – die Faszination Fußball hat mich jedoch ein Leben lang nicht losgelassen", so der 78-Jährige.

Willi Heckel wurde der erste Schiedsrichter im jungen Verein und pfiff bis hinauf zur Amateurliga. Als die Familie Heckel 1959 nach Lottstetten gezogen ist, schloss sich Heckel sofort dem Sportverein an, wo er schon bald als zweiter Vorsitzender fungierte. Gepfiffen hat er allerdings weiterhin für den FC Herrischried und war dadurch viel zu Spielen und Lehrgängen unterwegs. Dadurch hatte jedoch das Familienleben gelitten und Willi Heckel legte nach acht Jahren die Trillerpfeife zur Seite. Dafür bekleidete er beim SV Lottstetten sechs Jahre lang das Amt des Vereinspräsidenten.

In dieser Zeit brachte er zusammen mit Alfons Wipf den Lärchensportplatz auf den Weg. "Beim damaligen Bürgermeister Max Keller brauchte es viel Fingerspitzengefühl und Verhandlungsgeschick, um etwas zu erreichen", erinnert sich Heckel mit sichtlichem Stolz. Heckel hatte immer einen guten Draht zum strengen Bürgermeister und konnte auch den Architekten Klaus Keller dazu überreden, den Sportplatz kostenlos zu planen. Willi Heckel ist seit 25 Jahren auch Mitglied beim FC Weisweil, wofür er vor zwei Jahren die Silberne Ehrennadel bekam. "Beim FC Weisweil bleibe ich, solange ich lebe, denn da drüben ist ein ganz tolles Volk daheim", schwärmt Heckel, der Zeit Lebens ein Vereinsmeier war: Er ist Mitglied beim Musikverein Harmonie Lottstetten, wo er bereits frühzeitig für seine besonderen Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt wurde; 1974 gründete er die Lottstetter Straßen- und Spelunkenfasnacht und war lange Jahre als Musiker und Ansager der Inbegriff der Lottstetter Fasnacht. "Ich würde es heute wieder genauso machen, denn ich bin im Vereinsleben voll aufgegangen", sagt Heckel.

Heute verfolgt er den Fußball lieber zuhause am Fernsehen, wo sein Herz für Borussia Dortmund schlägt, den Club mit den gleichen Vereinsfarben wie sein FC Herrischried. Willi Heckel ist aber nur Borussia-Fan, weil sein Bruder Otto eingefleischter Bayern-Fan ist. "Sonst könnten wir doch nicht so herrlich schön miteinander streiten", schmunzelt der älteste der sechs Heckel Geschwister.