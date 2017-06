Die Tour de Suisse führt in diesem Jahr durch die Region. Erstmals nach 2011 fällt die Entscheidung des Radrennens wieder in Schaffhausen.

Die 81. Tour de Suisse startet am kommenden Samstag mit einem Prologzeitfahren in Cham und wird nach rund 1200 Kilometer und 18 000 Höhenmeter nach neun Tagen am Sonntag, 18. Juni, in Schaffhausen entschieden.

Unter den 218 Berufsfahrern sind berühmte Namen wie der Giro d´Italia-Sieger Tom Dumoulin (Niederlande), Weltmeister Peter Sagan (Slowakei), Olympiasieger Greg Van Avermaet (Belgien) und der Gewinner der diesjährigen Flandern Rundfahrt, Philippe Gilbert (Belgien). Bekanntester deutscher Fahrer ist der Sprinter John Degenkolb, der bereits die beiden Radklassiker Paris-Roubaix und Mailand-San Remo gewinnen konnte. Zudem sind alle Gesamtsieger der vergangenen fünf Jahre am Start.

Nach einem Rundkurs in Cham führt eine Flachetappe das Fahrerfeld nach Bern und eine Bergetappe ins Wallis nach Villars-sur-Ollon. Auf der Etappe Bex – Cevio passiert das Peloton die italienische Grenze und erreicht über das Centovalli das Tessin. Über den San Bernadino und den Albulapass geht es am Freitag nach Österreich ins Ötztal, ehe am selben Tag noch der Transfer nach Schaffhausen erfolgt, wo die Entscheidung ansteht. Am Samstag, 17. Juni, gehen die Fahrer um 15.15 Uhr vom neuen Fußballstadion "Lipo-Park" in Herblingen auf einen 12,5 Kilometer langen Stadtrundkurs, der achtmal durchfahren wird.

Die endgültige Entscheidung fällt am Sonntag bei einem 28 Kilometer langen Zeitfahren, das der letztplatzierte Fahrer um 14.15 Uhr auf dem Herrenacker in der Schaffhauser Altstadt eröffnet. Die Strecke verläuft über Dörflingen, Thayngen und den Reiat und endet im Lipo-Park.

Zahlreiche Radsportfans werden auch in diesem Jahr wieder am "Opfertshofener" stehen, wo sie ihre Idole hautnah erleben können. Eine Stunde vor dem Fahrerfeld fährt die große Werbekarawane die Strecke ab und verteilt großzügig "Give-aways". Im Zielgelände gibt es eine Sponsoren-Village, wo die Zuschauer in den Genuss von Wettbewerben und weiteren Attraktionen kommen. Zudem wird es eine Bike-Expo mit 38 Ausstellern und Geschicklichkeitsparcours für Kinder geben.

In der Siegerliste der viertgrößten Radsportveranstaltung der Welt stehen Radsportlegenden wie Jan Ullrich, Lance Armstrong, Eddy Merckx oder Ferdy Kübler.