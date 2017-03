Lottstetten Die Gemeinde Lottstetten präsentiert den Neubürgern ihre Stärken

Beim Neubürgerempfang in Lottstetten stellen die Vereine ihre Angebote vor. Bürgermeister, Gemeinderäte und Vereinsvorsitzende geben ihrer Hoffnung auf neue Impulse und eine bunte Gemeinschaft Ausdruck.

Zum Neubürgerempfang hatte die Gemeinde Lottstetten alle Zugezogenen in den Rathaussaal eingeladen. Etwa 40 Gäste, darunter etwa 15 Neubürger, waren gekommen. Auf einem großen Tisch lag Informationsmaterial rund um die Gemeinde zum Mitnehmen bereit. Ein kleines Buffet mit Prosecco war hergerichtet.

Lottstetten ist eine kleine Gemeinde mit ihren 2380 Einwohnern. Trotz ihrer geringen Größe kann die Gemeinde auf ein reges Vereinsleben verweisen. Die neuen Einwohner haben die Auswahl aus den vielfältigen Angeboten von 17 örtlichen Vereinen. Um ihnen diese Entscheidung etwas zu erleichtern, stellten sich nach der Begrüßung durch Bürgermeister Jürgen Link einige Vereine kurz vor. Denn, so wurde immer wieder betont, um in der Gemeinde anzukommen, ist eine Mitgliedschaft in einem Verein durchaus hilfreich. Vom Männerchor über den Judoclub, die Landfrauen, die Musikvereine, die Kunstradfahrer, die Schachgemeinschaft und den Sportverein bis zum Schwarzwaldverein können viele Beschäftigungen in der Freizeit wahrgenommen werden.

Um das Alltagsleben mit Kindern zu meistern, sind in Lottstetten und der näheren Umgebung die Voraussetzungen gegeben: Kindergarten, auch Werkreal- und Realschule im Verbund mit Jestetten und Gymnasien in Waldshut-Tiengen. Religiöse Einrichtungen stehen ebenso zur Wahl: evangelische, katholische und alt-katholische Kirche. Zudem punktet Lottstetten mit der guten Verkehrsanbindung.

Bürgermeister, Gemeinderäte und Vereinsvorsitzende, stellvertretend für die Bürger Lottstettens, hießen alle Neuankömmlinge (darunter auch Flüchtlinge aus Syrien und dem Nordirak) willkommen und freuen sich auf neue Impulse und eine bunte Gemeinschaft. "Alle, egal welcher Hautfarbe und Konfession, sind eingeladen, aktiv am Gemeindeleben teilzunehmen", sagte Bürgermeister Jürgen Link. Bei einem abschließenden Apéro konnten sogleich Kontakte geknüpft werden.