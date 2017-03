Lottstetten Die Feuerwehr Lottstetten nimmt eine Ehrung für treue Feuerwehrmänner vor

Oberbrandmeister Pietro Nicolosi und Jürgen Kübler werden für 25 Jahre aktiven Dienst bei der Feuerwehr Lottstetten ausgezeichnet.

Die Feuerwehr Lottstetten nahm ihre Hauptversammlung zum Anlass, langjährige aktive Feuerwehrangehörige zu ehren. In Anwesenheit von Kommandant Thomas Kromer, Bürgermeister Jürgen Link sowie vielen anwesenden Feuerwehrmännern, nahm der stellvertretende Kreisbrandmeister Andreas Kuhnert die Ehrung von Oberbrandmeister Pietro Nicolosi vor. Erüberreichte ihm das vom Land Baden-Württemberg für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst verliehene Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber und die Urkunde dazu.

Pietro Nicolosi trat am 1. Mai 1991 in die Feuerwehr Lottstetten ein. Seither absolvierte er folgende Lehrgänge: Grundausbildung, Lehrgänge für Atemschutzgeräteträger, Truppführer, Gruppenführer in Bruchsal, Maschinisten und einen Funksprechlehrgang. Von 2005 bis 2010 war er als Kassierer im Vorstand der Feuerwehr Lottstetten.

Ebenfalls geehrt für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurde Jürgen Kübler, der aus beruflichen Gründen an der Versammlungsteilnahme verhindert war. Er bekommt das vom Land Baden-Württemberg verliehene Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber nachgereicht. Kübler trat ebenfalls am 1. Mai 1991 in die Feuerwehr in Lottstetten ein und absolvierte die Grundausbildung, den Atemschutzgeräteträgerlehrgang, sowie die Lehrgänge als Truppführer und Sprechfunker.