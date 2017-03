Lottstetten Die Dachsanierung an der Mehrzweckhalle Lottstetten wird deutlich teurer als ursprünglich gedacht

Der Gemeinderat Lottstetten stimmt für umfangreiche Sanierungsarbeiten am Dach der Mehrzweckhalle und vergibt die Arbeiten.

Dass das Dach der Mehrzweckhalle in Lottstetten dringend saniert werden muss, steht außer Frage. Bereits im Jahr 2010 wurde als Basis für eine Kostenschätzung das Angebot eines Dachdeckerbetriebs zugrundegelegt. Doch die notwendigen Arbeiten sind inzwischen wesentlich umfangreicher und auch teurer. Laut Architekt Peter Schanz belaufen sich die Kosten inklusive den anfallenden Nebenarbeiten auf rund 163 000 Euro, was bedeutet, dass entgegen der Haushaltsplanung rund 13 000 Euro an überplanmäßigen Ausgaben veranschlagt werden müssen.

Der Gemeinderat genehmigte nach eingehender Diskussion und Abwägung von Notwendigkeit und Dringlichkeit die Dachsanierung inklusive neuer Dachkuppeln für das Hauptdach mit einer Gegenstimme. Ein Austausch der Dachkuppeln sei zwar laut Schanz nicht zwingend notwendig, aber sinnvoll, denn damit sei gewährleistet, dass nicht in kurzer Zeit wieder Reparaturen anfallen. Außerdem soll das Dach des Treppenhauses saniert werden, dagegen sprachen sich zwei Gemeinderatsmitglieder aus. Um dem Flachdach eine ökologische Note zu verleihen, soll eine Dachbegrünung erfolgen, diese kostet rund 8700 Euro mehr, fünf Gemeinderäte haben dagegen gestimmt.

Um mögliche Dachschäden in Zukunft beim neuen Dach schnell lokalisieren zu können, wurde vonseiten des Architekten ein sogenanntes Roof-Control-System empfohlen. Dies kostet 6580 Euro mehr. Drei Gemeinderäte waren der Meinung, dass dies aufgrund der zweijährigen Garantiefrist auf die Dichtigkeit des Daches nicht notwendig sei und stimmten dagegen. Dennoch zeigte sich, dass die Mehrheit der anwesenden Räte für eine Vollbeauftragung stimmte. So konnten die Arbeiten für die Dachabdichtungsarbeiten an die Firma Metzler GmbH aus Hinterzarten für 142 980 Euro vergeben werden. Außerdem wurden auch die Heizungsarbeiten für die Schulerweiterung und den Neubau einer Gymnastikhalle vergeben, der Auftrag ging an die Firma Hauser GmbH in Jestetten für 39 021 Euro, die als einzige Firma ein Angebot abgeben hatte.