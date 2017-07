Lottstetten Der TV Lottstetten feiert sein 50-jähriges Bestehen mit Festakt und Sportaktionstag

Vier Frauen der Geburtsstunde werden beim Jubiläumsfest des TV Lottstetten geehrt. Der Sportaktionstag lädt zum Mitmachen ein.

Anlass zum Feiern gab es am Wochenende in Lottstetten. Der Turnverein blickte auf seine 50-jährige Vereinsgeschichte zurück. Zum Festakt begrüßten die Vereinsvorsitzenden Sonja Glatt und Norbert Delahaye die zahlreichen Gäste. Glatt betonte, dass es sich lohne, ein halbes Jahrhundert Revue passieren zu lassen. Motivierte Frauen waren es damals, die Spaß an Bewegung hatten, aber keinen Verein, in dem sie sich betätigen konnten.

Mit der Gründungsversammlung im Restaurant Bahnhof und der ersten Turnstunde unter Leitung von Berta Neukomm wurde der TVL ins Leben gerufen. Heute kann man stolz auf das Erreichte sein, längst wird nicht mehr nur geturnt, mit einem breitgefächerten Angebot werden jung und alt, Männer und Frauen gleichermaßen angesprochen. Bürgermeister Jürgen Link freute sich, dass der TVL einen wichtigen Beitrag für die Dorfgemeinschaft leiste und viele Erfolge auch im sportlichen Wettkampf aufweisen könne. Er gratulierte Jessica Keller, die beim deutschen Turnfest den ersten Rang belegte.

Unverzichtbar im Vereinsleben sind die vielen Ehrenamtlichen, die mit ihrem Wirken ein für den Einzelnen erschwingliches Angebot erst möglich machen. Das betonte Dieter Meier, Vorsitzender des Markgräfler Hochrhein Turngaus. Für ihn beginne die Bewegungserziehung bei den Kindern. Bei Erwachsenen gehe es um die Erhaltung von Gesundheit und Fitness. Einen besonderen Dank sprach Meier an Marion Binkert und Isabell Keller aus. Beide bringen sich im Turngau in der Jugendarbeit ein. Für langjährige Arbeit als Trainer überreichte Meier die Trainernadel an Regina Czech, Gisela Keller, Marlies Ebner, Beatrix Schäuble, Franziska Vocke-Maier (in Abwesenheit), Carola Rogg, Ilona Griesser und Isabell Keller.

Für ihre Verdienste um den Volleyballsport wurde Raymonde Schiessel-Holzscheiter mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet.

Es war ein besonderer Moment, als die vier Gründungsmitglieder Vroni Anton, Frieda Meier, Dorit Werminghaus und Gisela Albrecht auf die Bühne gebeten wurden, um ihre Ehrung für 50 Jahre Mitgliedschaft im Verein entgegenzunehmen. Mit stehendem Applaus wurde den Damen die verdiente Wertschätzung gezollt. Die Lottstetter Vereine überraschten den TVL mit einem Gemeinschaftsgeschenk zum Jubiläum, musikalisch umrahmt wurde der feierliche Anlass von Tanja Czech.

Mit einem Büfett, turnerischen Darbietungen, dem gemeinsam gesungenen "Badnerlied" und Musik mit Christian Kaffka ging es zum gemütlichen Teil über. Der Sonntag war dem Sportaktionstag gewidmet, zu dem die Bevölkerung eingeladen war. Der Musikverein Lottstetten sorgte mit seinem Frühschoppenkonzert für musikalische Unterhaltung. Für die Verpflegung der Gäste war gesorgt und beim reichhaltigen Kuchenbüfett fiel die Entscheidung für das richtige Stück schwer.

Wer wollte, konnte Beachvolleyball spielen und an den vielen Spielstationen oder dem Air Track Können und Geschicklichkeit ausprobieren. Gruppen des TVL stellten sich mit ihren Aufführungen vor. Falls die Lust zum Mitmachen geweckt wurde, wäre das ein netter Nebeneffekt für den TVL. Neue Mitglieder sind im Turnverein Lottstetten immer willkommen.