Lottstetten Der Musikverein Lottstetten erhält viele Glückwünsche zum 140-jährigen Bestehen

Der Musikverein Lottstetten stellt bei der Feier seines 140-jährigen Bestehens seine neuen Uniform vor. Zahlreiche Gratulanten kommen zum Festakt.

Vor 140 Jahren wurde der Musikverein Lottstetten gegründet. Dieser Anlass wurde nun gebührend gefeiert. Einer der Höhepunkte war der offizielle Festakt, zu dem die Vereinsvorsitzende Brigitte Russ zahlreiche Besucher und Ehrengäste begrüßte. Sie betonte, dass der Verein als aktiver Teil der örtlichen Gemeinschaft eine lebendige Kameradschaft pflege und die Freude an der Musik allen gemeinsam sei. Sie erinnerte aber auch an Zeiten, die von Not und Leid geprägt waren. Die Vereinsgeschichte begann im Jahr 1877 mit der Gründung der sogenannten Dietenberger Musik.

Und als ob es um der guten alten Zeiten willen so sein müsste, läuft heute auch ein Dietenberger in den vordersten Reihen des MVL: der Fähndrich Martin Russ. In 140 Jahren veränderte sich nicht nur die politische Lage, sondern auch die Mode. Vor der Bühne waren Puppen aufgestellt, die in die Uniformen gekleidet waren, in denen sich der Verein seit seinen Anfängen präsentierte. Und auf dem Podium zeigten sich die Lottstetter Musiker in ihrer Einheitskleidung, von der sie sich nun verabschieden wollten. In fast 30 Jahren war ihnen ihr blau-graues Outfit ein lieb gewonnener Begleiter geworden. Viel haben sie mit ihrer Uniform erlebt, sie war mit dabei in Amerika, Ungarn und bei unzähligen Musikfesten.

Doch mittlerweile hat der Verein Zuwachs von Jungmusikern bekommen, die Altersstruktur hat sich verändert, manch einer ist aus seiner Kleidung herausgewachsen und das Tauschen untereinander hat nicht mehr funktioniert. Was wäre ein geeigneterer Zeitpunkt, wenn nicht ein Geburtstagsfest, um Abschied und Neuanfang zu zelebrieren. Mit dem Lottstetter Jubiläumsmarsch zogen die Musiker ein letztes Mal in der alten Uniform am Publikum vorbei aus dem Festzelt.

Die Musikgesellschaft Rafz unterhielt mit ihren schwungvollen Beiträgen in der Pause, danach gab es begeisterten Beifall, als die Lottstetter wieder einmarschierten. Stolz wurde die moderne und elegante neue Uniform vorgeführt. Dunkelgrau sind Hose und Jacke, mit roten Biesen und Einsätzen, dazu ein hellgraues Gilet, weißes Hemd und schimmernde rote Krawatte. Und damit auch der Dirigent modisch dazupasst, wird er künftig eine rote Fliege bei den Auftritten tragen. Gottes Segen erbaten die drei Geistlichen Richard Dressel, Georg Blase und Sibylle Krause.

Grußworte, Glückwünsche und Geschenke überbrachten Bürgermeister Jürgen Link, Felix Schreiner, Präsident des Blasmusikverbandes Hochrhein, sowie Tanja Hoch, Präsidentin der Musikgesellschaft Rafz. Die Jugendlichen des Radfahr- und Turnvereins sowie der Männerchor Lottstetten trugen als Ausklang des Festaktes zur Unterhaltung bei. Durch das Programm führte Berthold Kübler und hinter der Theke sorgten die Vereine für das kulinarische Wohlergehen der Gäste.