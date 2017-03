Lottstetten Der Lottstetter Birretweg zeigt sich derzeit als Baustelle

Der Weg zur Grünkompostierungsanlage wird zur Freude der Gartenbesitzer saniert. Das Sonderbauverfahren verkürzt die Dauer der Arbeiten auf etwa drei Wochen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Für die Lottstetter Gartenbesitzer geht ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. Die Zufahrt zur Grünkompostierungsanlage wird nun saniert. In der Steigung zum Birret wies die Straße enorme Schäden auf und wurde mittlerweile zur Gefahr, insbesondere für Radfahrer und Fußgänger. Nachdem das Sträßchen in den vergangenen Jahren immer wieder notdürftig repariert wurde, wäre eine Sanierung nur noch im begrenzten Umfang möglich gewesen. Die Firma Schleith aus Waldshut-Tiengen hat das kostengünstigste Angebot von rund 134 000 Euro abgegeben und den Zuschlag des Gemeinderats erhalten. Die Angebotssumme liegt rund 20 Prozent unter dem Ansatz der Kostenberechnung. Ursprünglich lagen die Kostenschätzungen sogar bei rund 192 000 Euro.

Die Fahrbahn wird auf einer Länge von rund 550 Metern im Sonderbauverfahren saniert. Die bisherige Straße wird dabei abgefräst und als Unterbau wieder eingebaut. Die Entwässerung wird neu geordnet und die Straßenrandbereiche tragfähig ausgebaut, wobei ein angrenzendes kartiertes Feldgehölz zu berücksichtigen war. Die Glasfaserleitung zum späteren Anschluss an das Backbonenetz des Landkreises Waldshut wurde bereits verlegt, um eine spätere Straßenöffnung zu vermeiden. Die vorhandene Fahrbahnbreite von 3,20 Meter im Anschlussbereich der Balmer Straße wird auf 3,50 Meter verbreitert, ehe sie nach dem Ausbaubereich auf die Jestetter Gemarkung übergeht, wo die Straße seit einer aufwendigen Sanierung eine Breite von 3,80 Meter aufweist.

Ursprünglich empfahl das Planungsbüro Tillig Ingenieure ebenfalls eine Fahrbahnbreite von 3,80 Meter. Um eine Verkehrsberuhigung zu erlangen, einigte sich der Lottstetter Gemeinderat jedoch auf die reduzierte Breite. Damit die Straße nicht zur Rennstrecke zwischen Jestetten und Lottstetten wird, hat sich der Gemeinderat zudem für einen Grobbelag entschieden. Die Nutzung soll überwiegend als Zufahrt für den Kompostplatz dienen. Durch das Sonderbauverfahren kann die Straße in einer kurzen Bauzeit von rund drei Wochen fertiggestellt werden. Bis dahin nehmen die Lottstetter Gartenbesitzer gerne den Umweg über Jestetten zum Kompostierplatz in Kauf.