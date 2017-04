Lottstetten Der Hart Kunstpreis 2017 würdigt das Künstlerduo Anra

Das Lottstetter Künstlerduo Anra (Andreas und Ralph Hilbert) hat den Hart Kunstpreis 2017 erhalten.

Andreas und Ralph Hilbert wurden mit dem Hart Kunstpreis 2017 ausgezeichnet. Der von Klaus Kipfmüller initiierte und mit 2000 Euro dotierte Preis wird seit 2014 in den Kategorien Malerei und Fotografie sowie Plastik und Installation vergeben. Ziel des Preises ist es, professionelle Kunstschaffende zu unterstützen und sie dadurch weiter in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Dabei werden die Künstler selbst und nicht die Arbeiten als solche ausgezeichnet.

Dennoch waren es die aufwendig geschaffenen Künstlerbücher der beiden Lottstetter Andreas und Ralph Hilbert, die die Aufmerksamkeit der Jury erregt hatte. Künstlerbücher werden als Originalarbeit von Künstlern geschaffen und erscheinen gegebenenfalls in streng limitierten Auflagen.

Speziell für die Hart Kunstmesse in Lörrach haben Anra ein Gerüst geschaffen, auf dem sie ihre Künstlerbücher präsentierten. Zwei Bücher wurden gefilmt und diese mit Hilfe eines Beamers auf eine Box projiziert. Die Bücher entstanden über einen langen Zeitraum: Das gefilmte Buch hat 720 Seiten und bis zur Fertigstellung benötigten Andreas und Ralph Hilbert vier Jahre. Alle von ihnen bearbeiteten Bücher waren der Witterung ausgesetzt, die Seiten wurden mit Farben, Collagen und Zeichen sowie einer selbst kreierten Geheimschrift bearbeitet, einzeln gewachst und somit pergamentiert und für sehr lange Zeit konserviert.

Wer die Kunst von Anra selbst sehen will, kann dies im Kunstraum Kieswerk, Mattrain 5 in Weil am Rhein zwischen dem 27. April und 1. Mai anlässlich des „New Avantgarde Festivals“ tun.