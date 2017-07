Lottstetten Der Golfclub Rheinblick veranstaltet eine Turnierwoche zum Jubiläum

Der Golfclub Rheinblick feiert im familiären Rahmen und gewährt zum 25-jährigen Bestehen einen Jubiläumsbonus für den Abschuss einer Mitgliedschaft.

Der Golfclub Rheinblick im Lottstetter Ortsteil Nack feiert in dieser Woche mit verschiedenen Golfturnieren sein 25-jähriges Bestehen. Die Turnierwoche begann am Dienstag mit dem Damen-Einladungsturnier "Lady in Red", wozu sich 130 Teilnehmerinnen angemeldet hatten. Am Mittwoch gingen 50 Junioren auf eine Neun-Loch Runde, die im Scramble-Modus ausgetragen wurde. Am Donnerstag sind 140 Senioren auf dem Platz und am Freitag gibt es ein Einladungsturnier mit 140 Teilnehmern. "Bei den Turnieren sind Zuschauer herzlich willkommen, aus Sicherheitsgründen müssen sie allerdings gewisse Regeln beachten", sagte Geschäftsführer Günter Burkhard, der das Amt seit Februar innehat.

Am Samstag gibt es ein clubinternes Turnier mit 180 Teilnehmern und einen Festakt mit Livemusik. Das Jubiläum feiert der Golfclub aus Platzgründen intern im familiären Rahmen. Er hat rund 800 Mitglieder und gehört dem deutschen und dem Schweizer Golfverband an. Rund 98 Prozent der Mitglieder kommen aus der Schweiz. "Etwa 50 Mitglieder könnten wir noch aufnehmen", merkte Burkhard an, der als Golflehrer fast von Anfang an beim Golfclub Rheinblick dabei ist.

Der neue Geschäftsführer will den Golfclub künftig der Öffentlichkeit näher bringen. Vor kurzem fand ein Tag der offenen Tür statt. Burkhard erklärte, dass das Clubrestaurant ein öffentliches Restaurant und für jeden zugänglich ist. Dort haben 140 Gäste Platz, auf der Sonnenterrasse nochmals 120 Personen. "Wie bei jedem anderen Restaurant ist es auch bei uns besser, wenn man vorher reserviert", sagte Burkhard. Platz und Restaurant haben von 18. März bis 31. Oktober geöffnet. In dieser Zeit finden auf der Anlage 80 Turniere statt, wobei bei vier Benefizturnieren der Erlös für einem guten Zweck gespendet wird. Erst kürzlich wurden 85 000 Franken für die Hilfsorganisation "Right to Play" eingespielt. Neben den Kursangeboten gibt es auch einen speziellen Jubiläumsbonus. Wer noch in diesem Jahr Mitglied beim Golfclub Rheinblick wird, zahlt 2018 keinen Jahresbeitrag.