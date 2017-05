Lottstetten Das schweizweite Festival der Natur wartet mit viel Programm auf

Beim Festival der Natur in der Schweiz stehen Exkursionen und Fotokurse in der Landschaft auf dem Programm sowie Open-Air-Kino und Ausstellungsführungen.

Das Festival der Natur gibt es schweizweit am kommenden Wochenende, 19. bis 21. Mai. In den Lottstetter Nachbargemeinden wird dabei ein gemeinsames Programm vom Naturzentrum Thurauen, Besenbeiz Lindenhof und Regionaler Naturpark Schaffhausen angeboten. Das Festival will die Natur und die Vielfalt an Tiegen und Pflanzen in der Bevölkerung zum Thema machen. Bereits am Freitagmorgen gibt es eindrucksvolle Führungen durch die Greifvogelstation in Berg am Irchel. Im Naturzentrum Thurauen in Flaach führt eine Rangerin die Besucher zu den schönsten Aussichtspunkten in der größten Auenlandschaft des Schweizer Mittellandes.

Am Samstagmorgen gibt es eine Vogelexkursion und einen Workshop mit dem Fotograf Pius Landolt, der Tipps und Tricks zur Naturfotografie gibt. In die eindrucksvolle Welt der Kleinlebewesen kann man am Sonntag bei einer Bachexkursion eintauchen. Zudem gibt es im Naturzentrum Führungen durch die aktuelle Sonderausstellung, die sich mit dem Regenwald und dem Orang Utan befasst. Auf dem Lindenhof werden an allen drei Tagen spannende Kurzfilme aus dem Reich der Tier- und Pflanzenwelt gezeigt. Zudem ist dort Open-Air-Kino angesagt, wenn am Freitag- und Samstagabend die Filme „Wastecooking“ und „Magie der Moore“ gezeigt werden, die sich mit der Lebensmittelverschwendung befassen. Bei schlechtem Wetter werden die Filme in der Hofscheune gezeigt.

gibt es im Interet ( www.naturpark-schaffhausen.ch ) und bei Projektleiter Thomas Hofstetter, Telefon 0041/525 33 27 07, oder per E-Mail ( thomas.hofstetter@naturpark-schaffhausen.ch ).