Lottstetten Das erwartet die Besucher beim 25. Meet the Beat-Festival

Das 25. Meet the Beat-Festival findet am 28. und 29. Juli in Lottstetten statt. Die Besucher erwartet zwei Tage mit Livemusik und Camping-Romantik. Welche Bands kommen, erfahren Sie hier.

Lottstetten – Fette Hip Hop-Beats und harte Gitarren-Riffs gibt es am letzten Juliwochenende in Lottstetten zu hören. Dann steigt wieder das Meet the Beat-Festival. 1991 fand das Festival erstmals statt – damals noch unter dem Namen Move The Groove. In diesem Jahr feiert das Musikevent seinen 25. Geburtstag. Zum Jubiläum gibt es am 28. und 29. Juli ganz besondere Livemusik: Headliner sind am Samstagabend "Pain" aus Schweden. "Es wird laut, es wird gewaltig und ein unvergesslicher Meet The Beat-Abend", versprechen die Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Der Auftakt des zweitägigen Festivals am Freitag steht aber erst einmal ganz im Zeichen des Hip Hop. Mit "Moose" und "Basecamp" wird der regionale Sprechgesang auf der Bühne vertreten sein. Mitwippen, klatschen und feiern können Musikfans auch bei "Ryler Smith" aus der Schweiz. Besuch aus zwei norddeutschen Metropolen runden den ersten Festivalabend als Hip Hop-Höhepunkte ab: "Estikay" aus Hamburg und "Marvin Game" aus Berlin. Rock: In traditioneller Meet the Beat-Manier wird es am Samstag rockig: "The Chain" aus Stühlingen bringen Gitarrenrock mit. "Defy The Laws of Tradition" aus Nürnberg vertreten den Nu Metal und mit "Hielo" und "Second Function" wird die Schweiz mit würdigem Rock, Metal und Alternativ auf der Livebühne vertreten sein, bevor Pain das Line-Up zum Festival-Abschluss komplettieren.

In traditioneller Meet the Beat-Manier wird es am Samstag rockig: "The Chain" aus Stühlingen bringen Gitarrenrock mit. "Defy The Laws of Tradition" aus Nürnberg vertreten den Nu Metal und mit "Hielo" und "Second Function" wird die Schweiz mit würdigem Rock, Metal und Alternativ auf der Livebühne vertreten sein, bevor Pain das Line-Up zum Festival-Abschluss komplettieren. Drumherum: Das Meet the Beat Open Air öffnet am Freitag um 18 Uhr die Tore und findet auf dem Sportplatzareal Birret bei Lottstetten statt. Für auswärtige Gäste wird das Festgelände kostenlos zum Campen zur Verfügung gestellt. "Damit das Auto stehen bleibt", heißt es von den Veranstaltern. Und ob Sonnenschein oder matschige Rutschpartie, das Wetter ist den Veranstaltern der Interessengemeinschaft Meet The Beat ziemlich schnuppe: "Auch Woodstock-Wetter kann uns nicht aufhalten."

Karten für Festival

Tickets kosten pro Abend je 25 Euro. Im Internet-Vorverkauf gibt es Tickets zum Vorteilspreis für 20 Euro pro Abend oder Kombi-Tickets für beide Tage für 35 Euro. Studenten und Schüler erhalten ermäßigten Eintritt.

Karten und Infos zum genauen Spielplan und allen Bands im Internet: www.meet-the-beat.net